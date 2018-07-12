Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Malabadi (Çatakköprü) Mahallesinde 10 gün önce hayvan otlatmak için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz’ın cesedi 30 kilometre uzaklıkta sulama kanalında bulundu.
12 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Küçük Yusuf için acı haber geldi
Diyarbakır'da hayvanları otlatmak için evde ayrılan küçük Yusuf'un cansız bedeni sulama kanalında bulundu
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