Oktar, gözaltına alınmadan önce kiminle görüştü?

Suç örgütü lideri Adnan Oktar gözaltına alınmadan önce Ahmet Hakan'ı aradı.

Uykumun en tatlı bölümündeyim.

Telefonum acı acı çalmaya başladı.



Önce duymazdan geldim.



Yatakta sağa dönmeler, sola dönmeler, yorganı kafaya çekmeler falan.

Fakat nafile!



Lanet telefonun sesi öyle bir çınlatıyordu ki ortalığı kayıtsız kalmak imkânsız!



Önce gözümü açmaya çalıştım bin bir çabayla, ardından gözlerimi kırpıştırarak saate baktım.



06.38’i görünce... “Oha!” demiş bulundum istemsizce!



En sonunda telefona baktım: Arayan, bilinmeyen bir numara!



Genelde açmıyorum bilinmeyen numaraları.



Ama öyle acı acı, öyle inatçı inatçı, öyle feryat figan çalıyordu ki telefon, yufka yürek ile merak duygusu anında örgütlenip “Aç şu telefonu” diye baskı yaptı.



Açtım telefonu...



“Alo! Ahmet Hakan Bey... Ben Adnan Oktar!”

Bu bilgileri Ahmet Hakan Hürriyet gazetesindeki köşesinde paylaştı.