12 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Bayram trafiğinde kabus sona erecek!

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Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri ile bağlantı sağlayacak olan İstanbul'dan Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar devam edecek Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Bayram trafiğinde kabus sona erecek!
Bayram trafiğinde kabus sona erecek! Bayram trafiğinde kabus sona erecek! Bayram trafiğinde kabus sona erecek!

 

Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar gidecek otoyolun tamamının ise 2019 yılı sonunda trafiğe açılması hedefleniyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda 14'ü Avrupa, 29'u Anadolu kesimlerinde olmak üzere toplam 43 kavşak bulunacak. Toplamda 8 tünel, 24 viyadük, 62 köprü, 78 alt geçit, 47 üst geçit ve 200 menfezin bulunacağı otoyolda, ayrıca 4 şerit ile dünyanın en geniş tünelleri inşa edilecek.

Projenin 151 kilometrelik büyük bir bölümü Kocaeli kesiminde inşa ediliyor. Kocaeli kesiminde uzunlukları 1405 metre, 4 bin 159 metre, 371 metre, 2 bin 150 metre ve 1475 metre olan 5 tünel inşa edilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, hedeflenen tarihten 12 ay önce inşaatının bitirilmesi planlanan Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında incelemelerde bulundu. Karayolları İstanbul 1'inci Bölge Müdürü İbrahim Halil Akgündüz'den bilgi alan Başkan Karaosmanoğlu, daha sonra 7'nci viyadüğün bulunduğu alana gelerek inceleme yaptı.

Başkan Karaosmanoğlu, "Özellikle İstanbul'dan bayram çıkışları, dönüşleri, cumartesi-pazar günleri İstanbul'dan çıkış ve dönüşlerde, Kocaeli'de çok büyük trafik problemleri yaşıyoruz. Gerek E-5 dediğimiz D-100 Karayolu'nda, gerek TEM'de trafik problemi had safhada oluyor. Bu problemin halledilmesi için Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir an önce hayata geçmesi gerekiyordu. Bununla ilgili proje çalışmaları yıllarca sürdü.

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yap-işlet-devret modeliyle ihalesi yapıldı ve çok kısa bir süre içinde inşallah 2018'in sonunda önemli bir bölümü biterek hizmete açılacak. 2019'un sonunda da tamamen, 200 kilometreye yakın, bu büyük inşaat bitecek. Bittiği zaman Kocaeli şehir içi ulaşımında bize çok büyük bir rahatlık getirecek. Bayram dönemlerinde İstanbul yolunda yaşadığımız sıkıntıyı büyük ölçüde azaltacak olan çok önemli dev bir projedir" diye konuştu.

Projenin çok hızlı bir şekilde tamamlandığına dikkat çeken Karaosmanoğlu, "Türkiye'nin kalkınmasına, Türkiye'nin gelişmesine bu projenin hızı bir örnektir. Çok kısa bir sürede bitiriliyor. 24 saat üzerinden çalışıyor buradaki ekipler. Bittiği zaman Türkiye'nin ve özellikle bölgemizin gururu olacak büyük bir eseri tamamlamış olacağız. Burada mühendislik harikaları var.

Türkiye'nin, belki de dünyanın en geniş 4 şeritli tünelleri yapılıyor. Yani tünel anlamında dünyada en fazla 3 şerit var. Burada yapılan tüneller 4 şeritli olarak yapılıyor. Bu bir mühendislik harikasıdır. Tabii bunun değerini, ne kadar harika bir çalışma olduğunu mühendisler daha iyi biliyorlardır. Bu proje tamamlandığı zaman hem Türkiye hem Kocaeli açısından çok büyük bir eseri tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

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