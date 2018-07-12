12 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Karamollaoğlu tren kazasıyla ilgili konuştu

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde gerçekleştirdiği haftalık basın toplantısında Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Karamollaoğlu tren kazasıyla ilgili konuştu
Karamollaoğlu tren kazasıyla ilgili konuştu Karamollaoğlu tren kazasıyla ilgili konuştu Karamollaoğlu tren kazasıyla ilgili konuştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Tekirdağ'daki tren kazasına ilişkin, "Çok ciddi iddialar var. Demiryolundaki menfez bakım ve taş duvar işçileri ihalesinin ödenek tahsis emri çıkmadığı için iptal edildiği söyleniyor. Bu iddia doğruysa mutlaka sorumlularla ilgili bir araştırma yapılmalı, bunlardan hesap sorulmalıdır." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, milletin iradesine duydukları saygının gereği hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine hem de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programa iştirak ettiklerini söyledi.

GEREĞİNİN YAPILIP YAPILMADIĞININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanının sözlü duasına 'amin' dedik. Ama bundan sonra bu duanın gereğinin yapılıp yapılmadığının, yerine getirilip getirilmediğinin takipçisi olacağız." diye konuştu.

Yeni dönemin ülke ve millet için hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Karamollaoğlu, ancak bir sisteme "yeni" demekle yeni olunmadığını, yeniliğin sözde değil, özde olması gerektiği ve lafa değil, icraata ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.

Politikalar değişmediği sürece isimlerin değişmesinin bir manası olmayacağını ifade eden Karamollaoğlu, yeni dönemin ülkeye yeni bir vizyon, umut, heyecan getirmesi beklentisi bulunduğuna dikkati çekti.

TREN KAZASI BÜTÜN YÖNLERİYLE MUTLAKA ORTAYA ÇIKARILMALI

Karamollaoğlu, Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile millete sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Kazayla ilgili kendilerine doğruluğunu henüz bilmedikleri birtakım bilgiler ulaştığını belirten Karamollaoğlu, bu bilgilerin araştırılıp, üzerine gidilmesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu tren kazasının sabotaj ihtimali de dahil olmak üzere, bütün yönleriyle araştırılması gerekir. Kazada ihmali olanlar mutlaka ortaya çıkarılmalı.

Tren deray olmuş. Çünkü menfezdeki rayların altındaki toprak boşalmış, çökmüş. Peki tren deray olurken sorumlular, o rayların kontrolüyle görevli olanlar ne yapıyordu? Bu menfezin altındaki toprağın kaybolduğunu neden zamanında göremediler. Çok ciddi iddialar var. Demiryolundaki menfez bakım ve taş duvar işçileri ihalesinin ödenek tahsis emri çıkmadığı için iptal edildiği söyleniyor. İsrafa parayı ne olursa olsun buluyoruz. Bir merasim mi yapılacak, 200 milyon lira, bir milyar lira harcanabiliyor. Niye? İtibarımızı gösterebilmek için. Bu iddia doğruysa mutlaka sorumlularla ilgili bir araştırma yapılmalı ve bunlardan hesap sorulmalıdır. Makam ve mevkisine bakılmaksızın sorumluların üzerine gidilmelidir."

Temel Karamollaoğlu, konunun titiz bir şekilde araştırılıp, aydınlatılması, ihmali olanların ortaya çıkarılması ve adalet önünde hesap vermesi gerektiğini yineledi.

BUNDAN ÖNCEKİLER DEMEK Kİ GAYRİ MİLLİ BİR POLİTİKA İZLEDİLER

Karamollaoğlu, bir gazetecinin, yeni dönem ve kabineye ilişkin sorusu üzerine, yeni dönemin Türkiye'de bir heyecan meydana getirmediğini vurguladı.

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görevi devralırken, "yerli ve milli bir politika izleyeceğiz" dediğinin belirtilmesi üzerine Karamollaoğlu, "Bundan öncekiler demek ki gayri milli bir politika izlediler. Bu iyi bir işaret. 'Bundan sonra milli bir tarım politikasına döneceğiz' demek ümit verici." değerlendirmesinde bulundu.

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