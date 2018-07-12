12 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Ankara'da bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu

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Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın yönettiği ve bin 500 polisin katıldığı helikopter destekli operasyonda, yüksek miktarda uyuşturucu ile çok sayıda silah ele geçirildi.
Ankara'da bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu
Ankara'da bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu Ankara'da bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu Ankara'da bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 adrese  helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Başkentte uyuşturucu satışının engellenmesi amacıyla çalışmalarını  sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube  Müdürlükleri ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 6 aylık  teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlattı.

Bazı birimlerden 350 ekipte toplam bin 500 polisin katıldığı  operasyonu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz bizzat yönetti. Operasyonda 15  dedektör köpek de kullanıldı

Adreslere özel harekat ile girildi

Sabah erken saatlerde iki ayrı noktada toplanan ekipler, önceden  belirlenen 200 adrese helikopter destekli ve eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyon öncesi bazı şüphelilerin silahlı olduğu bilgisi üzerine  Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı özel timler bu adreslerde bina ve  daire kapılarını kırarak içeri girdi.

Beşiğe gizlenmiş silahlar ele geçirildi

Karapürçek'te bir eve düzenlenen operasyonda, evde arama yapan ekipler  yatağın altına ve beşiğe gizlenmiş silahlar buldu.

Yüksek miktarda uyuşturucu ile çok sayıda silahın da ele geçirildiği  operasyonun, 2018 yılının en kapsamlı narkotik operasyonu olduğu belirtildi.

Uyuşturucu satıcılarının hedefindeki çocuklara ve gençlere "kalkan"  olmak amacıyla gerçekleştirilen operasyonun adı 15 Temmuz darbe girişiminde  Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit edilen polis memuru Hüseyin Kalkan'a  atfedildi.

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