Adnan Oktar soruşturmasında mide bulandıran detaylar

Adnan Oktar operasyonunda ilk ifadeler korkunç; "İtaatsizlikten ceza alan kadına 24 saatte 20 erkek tecavüz ediyordu".

Çocuklara tacizden askeri casusluğa kadar 30 suçlama yöneltilen Adnan hoca ve 234 müridinin tüm mal varlıklarına el konuldu. Evlerde 50 silah ile yüzlerce mermi ele geçirildi. 234 şüpheliden 106’sı Adnan hocanın ‘Kedicik’ dediği kadınlar... İlk ifadeler ise korkunç; "İtaatsizlikten ceza alan kadına 24 saatte 20 erkek tecavüz ediyordu"

Polis, 2 yıl süren takipten sonra dün Adnan hoca ve 234 müridine 4 ilde şafak operasyonu düzenledi. 170 kişi gözaltında. Çengelköy’deki villasına giden Adnan Oktar, polisi görünce kaçtığı Sarıyer’deki evinde yakalandı. Yardımcısı Dr. Oktar Babuna gözaltına alındı. yaşları 11 ile 40 arasında değişen 70 kişi Adnan Hoca’dan şikayetçi oldu.

DEHŞET İFADELER

Posta Gazetesi'nin haberine göre; Örgütten kaçıp itirafçı olanların iddiaları kan dondurdu: 95 örgüt evi var. Erkek müritler, bölge bölge çalışıyor. Zengin muhitlerde kandırdıkları kadınları evlere getiriyorlar. Bu kadınlara çekilen ilişki görüntüleri ile şantaj yapılıyor. Tuvaletlerde bile kamera vardı. İtaatsizlikten ceza alan kadına 24 saatte 20 erkek tecavüz ediyordu. Tacize uğrayanlar arasında çocuklar da vardı.

HAYALİ İHRACATTAN MİLYONLAR KAZANMIŞ

Paravan şirketlerle milyonlarca liralık hayali ihracat yaptığı da ortaya çıkan Adnan Oktar’ın villasındaki 16 lüks araç ile çok sayıda tarihi esere de el kondu.

SUÇLANMA SAYISIYLA TARİHE GEÇTİ

Adnan hoca ve örgütüne ‘Çocuklara tacizden askeri casusluğa’ kadar 30 ayrı suçlama yöneltildi. Türkiye tarihinde ilk kez bir örgüt bu kadar çeşitli suçtan sorumlu tutuldu.

'KEDİCİKLER'LE ŞANTAJ

Adnan Oktar, A9 isimli TV kanalında ‘Kedicik’ diye isim taktığı kadınlar ile program yapıyordu. İtirafçıların verdiği bilgiye göre; mürit kadınlar nüfuzlu yerli-yabancı kişilere şantaj yapmak için de kullanılıyordu. Ayrıca kadınlar, mürit erkeklerin seks kölesiydi.