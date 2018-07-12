12 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Leyla'nın babasından yürek yakan sözler

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Leyla ile ilgili bir rüya gördüğünü ve katilin bulunduğunu anlatan baba Nihat Aydemir, 'Leyla o katile rahat vermeyecek. Kızımın katilinin bugün yarın ortaya çıkacağına inanıyorum. Umutluyuz. Önce Allah’a daha sonra devlete güveniyorum' dedi.
Leyla'nın babasından yürek yakan sözler
Leyla'nın babasından yürek yakan sözler Leyla'nın babasından yürek yakan sözler Leyla'nın babasından yürek yakan sözler

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 15 Haziran tarihinde kaybolan ve cansız bedeni arama kurtarma çalışmalarının 18’inci gününde bulunan minik Leyla’nın katiline dair bir ize rastlanamadı. Bezirhane köyüne 3 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulunan ve köyde toprağa verilen minik Leyla’nın taziyesi on gün sürdü. Acılı anne ve baba Ağrı’daki evlerine dönerek burada taziyeleri kabul etmeye devam ediyor. Öte yandan Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayı araştırmaları için görevlendirilen 3 savcı katilin bulunması için çalışmalarını titiz bir şekilde sürdürüyor.

"RÜYAMDA KIZIMIN KATİLİ BULUNMUŞTU AMA YÜZÜNÜ ÇIKARAMIYORDUM"

Leyla’nın katiline yönelik bir gelişmenin olmadığını söyleyen acılı baba Nihat Aydemir, kızının katilinin en kısa sürede bulunacağına inandığını belirtti. Dün gece rüya gördüğünü dile getiren Aydemir, "Şu anda hiçbir gelişme yok. Bu katilin bulunması için devlet, polis ve jandarma çalışmalarını sürdürüyor. Kızımın katilinin en kısa sürede bulunacağına inanıyorum. Zaten bu gece rüya gördüm. Rüyamda büyük bir kalabalık vardı. Kızımın katili bulunmuştu ama yüzünü çıkaramıyordum. Kalabalık fazla olduğu için yetişemedim ve kızımın katilinin yüzünü göremedim. Önce Allah’a sonra devlete inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"UMUTLUYUZ, KIZIMIN KATİLİNİN BUGÜN YARIN ORTAYA ÇIKACAĞINA İNANIYORUM"

"Leyla o katile rahat vermeyecek" diyen Aydemir, "O katil ve cani kimse rahat etmeyecek. Öbür dünyayı kaybetti. İnanıyorum ki bu dünya da ona zehir oldu. Allah bu kanı kaybetmez ki. Nasıl kaybolur? 4 yaşındaki çocuğun kanının kaybolacağına inanıyor musun? Kızımın katilinin bugün yarın ortaya çıkacağına inanıyorum. Umutluyuz. Önce Allah’a daha sonra devlete güveniyorum. Bunun kurtuluşu yok. Leyla’nın Ağrı dışına çıktığını hiç düşünmüyorum. Leyla ya benim köyüm veya çevre köylerde, Ağrı merkez ve ilçelerde bir yerlerdeydi. Birilerinin işin içinde bir parmağı vardı ve getirip kızımı köye yakın bir yerde dere kenarına attılar. Hiç kimse ile bir düşmanlığım yok. Borcum da yok. Bunu bin kere anlattım. Bununla bir alakası yok. Tanıdığım bazı arkadaşlarımın 10-20 milyon borçları var kimse onlara karışmamış" şeklinde konuştu.

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