İfadeleri ortaya çıktı: Bilmeden yaptık

ODTÜ’te 7 Temmuz’daki mezuniyet töreninde 3 öğrenci, daha önce bir mizah dergisinden yayınlanan karikatürü pankarta basarak taşıdı. Pankartta yer alan karikatürün Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma çerçevesinde 4 öğrenci ve karikatür bulunan pankartı basan kırtasiyeci hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

4’Ü TUTUKLANDI

Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler önceki gün tutuklanma talebiyle Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin sorguları dün sabaha karşı tamamlandı. Hakimlik, ODTÜ’lü öğrenciler B.A, D.C.Y, F.E.D ve Ö.K’yı “delillerin tamamının toplanmadığı, şüphelilerin yakalanarak soruşturma işlemlerine başlandığı, bu hususun kaçma şüphesine ilişkin somut olgu olarak kabulünün gerektiği, bu haliyle somut dosyada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı” gerekçesiyle tutuklanmasına karar verirken, kırtasiye sahibi Ş.D’yi serbest bıraktı.



ÇOK PİŞMAN VE ÜZGÜNÜZ



Öğrenciler hakimlik sorgusunda söz konusu pankartı mizah amaçlı hazırladıklarını anlattı. F.E.D ifadesinde söz konusu pankartı arkadaşları B.K ve D.C.Y ile birlikte hazırladıklarını anlatarak, “Biz yanlış olduğunu bilerek yapmadık. Olaydan dolayı çok pişman ve üzgünüz. Bundan dolayı özür dileriz. Mizahtan başka bir amacımız ve düşüncemiz yoktu. Bizi yönlendiren olmadı. Bizim pankartımız Ö.K’nın bir bağlantısı yoktur. İçimizden sadece onun arabası olduğu için arabasına koydu. Afişi üçümüz taşıdık” dedi.

