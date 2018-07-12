178 yıldır tarihin dönüm noktalarında, sağladığı teknoloji ile önemli rol oynayan Türk Telekom, hazırladığı etkileyici filmde; 1855 Kırım Limanı’na yapılan çıkarmadan, 1915 Çanakkale Savaşı’ndan, Kıbrıs Barış Harekatı öncesi diplomatik ilişkilerden ve 15 Temmuz’dan kesitler sunularak, kurumun her dönemde milli iradenin sesi olduğu vurgulanıyor.
Türk Telekom, Türkiye tarihinde yaşanan kırılım noktalarının hatırlatıldığı ve bu dönemlerde teknolojinin oynadığı rolün vurgulandığı çarpıcı bir film hazırladı. TürkTelekom, etkili bir kurguyla sunduğu filmde; kurulduğu günden bu yana yani tam 178 yıldır ülke tarihinde yaşanan her türlü zorlukta milli iradenin sadece yanında değil, sesi olduğunu da vurguladı.
Bu yıl 178. yılını kutlayan ve teknolojinin en büyük destekçisi olan Türk Telekom, halkın gücünden aldığı destekle 178 yıldır Türkiye’ye hizmet ediyor. 1855 Kırım Limanı’nda denize kablo bırakılmasıyla başlayan filmde de telgrafla yapılan haberleşmeye, 1915 Çanakkale Savaşı’nda posta hizmetlerine, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı öncesi yani 1970’lerdeki elle bağlanan telefona ve 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında çağımızın en güçlü iletişim araçlarından mobil ses ve internet sayesinde yaşananlara vurgu yapılıyor.
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Türk Telekom’dan 15 Temmuz’da milli irade mesajı
178 yıldır tarihin dönüm noktalarında, sağladığı teknoloji ile önemli rol oynayan Türk Telekom, hazırladığı etkileyici filmde; 1855 Kırım Limanı’na yapılan çıkarmadan, 1915 Çanakkale Savaşı’ndan, Kıbrıs Barış Harekatı öncesi diplomatik ilişkilerden ve 15 Temmuz’dan kesitler sunularak, kurumun her dönemde milli iradenin sesi olduğu vurgulanıyor.
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