12 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:40Güneş 05:35Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:44Yatsı 22:31
    • 32°C Adana
    • 40°C Adıyaman
    • 29°C Afyon
    • 37°C Ağrı
    • 32°C Amasya
    • 35°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 35°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 89.405 -2.06
  • Altın: 194,587 -0.07
  • Dolar: 4,8508 0.56
  • Euro: 5,6619 0.33

Kedicikleri makamında ağırlamış

»
Kedicikleri makamında ağırlamış
Dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan, Adnan Oktar'ın 'kedicik' olarak adlandırılan kadın müridlerinin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından makamında kabul edildiği ortaya çıktı.
Kedicikleri makamında ağırlamış Kedicikleri makamında ağırlamış Kedicikleri makamında ağırlamış
 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dün operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul merkezli 5 ilde 235 şüpheliye yönelik gerçekleşen operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 200'e yaklaştı.

İLK SİYASİ GÖRÜŞME KILIÇDAROĞLU İLE OLMUŞTU

"Adnan Oktar'ın kedicikleri" siyasilere başlattıkları seyahat turlarında ilk adresleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu.

PAYLAŞTIKTAN SONRA SİLDİ

Adnan Oktar'ın en gözde kediciklerinden biri olan Gülşah Güçyetmez de, görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştıktan kısa süre sonra silmesi dikkat çekmişti.



ensonhaber

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TBMM Başkanı belli oldu!TBMM Başkanı belli oldu!Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık seçimi için ikinci tur sonuçları belli oldu.
Erdoğan'ın 15 Temmuz programı belli olduErdoğan'ın 15 Temmuz programı belli olduTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek, şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek.
Kedicikleri makamında ağırlamışKedicikleri makamında ağırlamışDün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan, Adnan Oktar'ın 'kedicik' olarak adlandırılan kadın müridlerinin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından makamında kabul edildiği ortaya çıktı.
Beklenen bedelli açıklaması geldi!Beklenen bedelli açıklaması geldi!AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, askerlik sorununun kalıcı olarak çözülmesini istediklerini belirtti.
İfadeleri ortaya çıktı: Bilmeden yaptıkİfadeleri ortaya çıktı: Bilmeden yaptıkODTÜ’deki mezuniyet töreninde taşınan pankart ile ilgili olarak 4 öğrenci “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklandı. Öğrenciler ifadelerinde “Amacımız hakaret değildi. Pişmanız” dediler.
TBMM başkanını seçiyorTBMM başkanını seçiyorTBMM Genel Kurulu'nda, bugün TBMM Başkanlık Seçimi yapılıyor
  • İsrail ve Rusya gizlice anlaştı!12 Temmuz 2018 Perşembe 13:57
  • Ankara’nın denizi maviye dönüyor!12 Temmuz 2018 Perşembe 12:35
  • Şehirlerarası otobüste tuhaf olay!12 Temmuz 2018 Perşembe 11:10
  • Şehitler Köprüsü davasında ceza yağdı12 Temmuz 2018 Perşembe 11:02
  • Leyla'nın babasından yürek yakan sözler12 Temmuz 2018 Perşembe 10:30
  • 'kedicikler' firarda!12 Temmuz 2018 Perşembe 10:16
  • '7 şubat MİT kumpası' soruşturmasında yeni gelişme12 Temmuz 2018 Perşembe 10:14
  • Adnan Oktar soruşturmasında mide bulandıran detaylar12 Temmuz 2018 Perşembe 10:04
  • 15 şehidin verildiği saldırının faili öldürüldü12 Temmuz 2018 Perşembe 09:48
  • Adnan Oktar’ı Habervaktim 5 yıl önce gözler önüne sermişti12 Temmuz 2018 Perşembe 09:24
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri