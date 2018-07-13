13 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Teröristbaşının iadesi için ilk görüşme bugün

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Teröristbaşının iadesi için ilk görüşme bugün
FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’den Türkiye’ye iadesiyle ilgili kritik toplantılardan ilki bugün Ankara’da yapılacak.
Teröristbaşının iadesi için ilk görüşme bugün Teröristbaşının iadesi için ilk görüşme bugün Teröristbaşının iadesi için ilk görüşme bugün

 

Rex Tillerson’ın Dışişleri Bakanlığı döneminde üzerinde mutabık kalınan ve ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da ‘olur’ verdiği Türkiye ile ABD arasındaki Adli ve Hukuki Konulara İlişkin Çalışma Grubu’nun ilk toplantısında ana gündem maddelerinin ABD’deki Gülen ve diğer elebaşların Türkiye’ye iadesi ile İzmir’de tutuklu ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’un durumu olduğu öğrenildi.

ANKARA OYALAMA İSTEMİYOR

Her iki ülke Adalet, İçişleri, Dışişleri ve istihbarat yetkililerinin katılacağı bugünkü toplantı sonrası bir açıklama yapılabileceği bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu toplantının geçmişte yapılan bazı toplantılardan farklı olacağını ima ederek, “Verdiğimiz deliller ve FETÖ’yü istediğimiz belgeler resmi bir şekilde masaya konulacak. Artık Münbiç’te (Menbiç) olduğu gibi bu konularda da oyalama devri bitecek. ABD ile ilişkilerin normalleşmesi ve FETÖ elebaşı Gülen’in iadesi yeni dönemde de öncelikli konulardan biri olacak” mesajını vermişti. Ankara, yeni gönderilen delillerle Gülen’in Türkiye’ye iadesinde herhangi bir engel olmadığı görüşünde. 

Ankara’nın ayrıca, mayıs ayında 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atila davasını da gündeme getirmesi bekleniyor.

RAHİP BRUNSON KONUSU

Ankara’nın bu taleplerine karşılık ABD teknik heyetinin de İzmir’de tutuklu yargılanan ABD’li rahip Brunson konusunu açmasına kesin gözle bakılıyor. Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016’da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan Brunson hakkındaki iddianamede, Brunson’ın din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, bu örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek işbirliği yaptığı öne sürülmüştü. Bugünkü toplantıda vize sorunu aşılmış olmasına rağmen halen bazı konsolosluk ve hukuki işlerde Türk vatandaşlarının karşılaştığı sorunlarla ilgili çalışma gruplarının hazırladığı raporlar doğrultusunda bazı olumlu adımlar atılabileceği de belirtiliyor. 

Hürriyet

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