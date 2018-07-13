13 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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S. Arabistan'da savaş uçağı düştü

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S. Arabistan'da savaş uçağı düştü
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesinde bir savaş uçağının "teknik arıza" nedeniyle Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Asir bölgesinde düştüğü, 2 pilotun kurtulduğu bildirildi
S. Arabistan'da savaş uçağı düştü S. Arabistan'da savaş uçağı düştü S. Arabistan'da savaş uçağı düştü

 

Koalisyon Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, koalisyon bünyesinde görevli Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı Tornado tipi savaş uçağının eğitim dönüşü sırasında teknik arıza nedeniyle Asir bölgesine düştüğünü belirti.

PİLOTLAR KURTULDU

Malik, olayda 2 pilotun kurtulduğunu aktardı.

Geçen Ocak ayında da meşru hükümet güçlerine destek için Yemen topraklarında operasyona katılan koalisyon bünyesindeki Suudi Arabistan'a ait bir savaş uçağının operasyon dönüşü sırasında yaşanan teknik arıza sebebiyle düştüğü, uçakta bulunan 2 pilotun yara almadan kurtulduğu duyurulmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.​

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