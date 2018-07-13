13 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:41Güneş 05:36Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:44Yatsı 22:30
    • 26°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 89.571 -1.88
  • Altın: 194,683 -0.02
  • Dolar: 4,8336 0.20
  • Euro: 5,6468 0.07

Muharrem İnce'den Demirtaş ziyareti açıklaması

»
Selahattin Demirtaş ziyaretiyle ilgili gelen tepkilere canlı yayında cevap veren Muharrem İnce, 'yaptığım iş doğruydu, bugün olsa yine yaparım' ifadesini kullandı.
Muharrem İnce'den Demirtaş ziyareti açıklaması
Muharrem İnce'den Demirtaş ziyareti açıklaması Muharrem İnce'den Demirtaş ziyareti açıklaması Muharrem İnce'den Demirtaş ziyareti açıklaması

 

Muharrem İnce, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında, SelahattinDemirtaş ziyaretiyle ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.

"BUGÜN OLSA YİNE YAPARIM"

Selahattin Demirtaş'a Edirne Cezaevi'nde yaptığı ziyareti doğru bulduğunu ifade eden İnce, 'bugün olsa yine yaparım' dedi.

Muharrem İnce konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kaybetsem de kazansam da, yaptığım ziyaretin arkasındayım. Yaptığım işin doğru olduğunu düşünüyorum. Bugün olsa yine yaparım. Ben ilke anlamında bakarım siyasete. İlkeler ne gerektiriyorsa onu yaparım."

53 VATANDAŞIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU

Demirtaş, 6-8 Ekim olaylarında halkı sokağa çağırıp, Yasin Börü dahil 53 vatandaşın ölümüne sebep olmuştu.

"DAHA ÖCALAN'IN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ"

Ayrıca Demirtaş, 'Öcalan'ın daha heykelini dikeceğiz' sözleriyle büyük tepki toplamıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den Demirtaş ziyareti açıklamasıMuharrem İnce'den Demirtaş ziyareti açıklamasıSelahattin Demirtaş ziyaretiyle ilgili gelen tepkilere canlı yayında cevap veren Muharrem İnce, 'yaptığım iş doğruydu, bugün olsa yine yaparım' ifadesini kullandı.
Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafıAleksis Çipras'tan Erdoğan itirafıYunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, NATO zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile görüşmesini “Bugüne kadar yapmış olduğum en kolay görüşme değildi” sözleriyle değerlendirdi.
Kahire Havalimanı'nda büyük patlamaKahire Havalimanı'nda büyük patlamaUluslararası Kahire Havalimanı yakınlarında patlama sesi duyuldu ve ardından yangın çıktı.
İnce'den İstanbul'a adaylık açıklamasıİnce'den İstanbul'a adaylık açıklamasıMuharrem İnce, katıldığı canlı yayında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı.
Oktar'la ilgili kritik FETÖ detayıOktar'la ilgili kritik FETÖ detayıAdnan Oktar'ın 17-25 Aralık sonrasında defalarca FETÖ yöneticiliği suçundan firari sanık olan Tuncay Opçin ve Balyoz'da kumpas davasında tutuklu yargılanan Mehmet Baransu ile yüzyüze görüştükleri de tespit edildi.
Teröristbaşının iadesi için ilk görüşme bugünTeröristbaşının iadesi için ilk görüşme bugünFETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’den Türkiye’ye iadesiyle ilgili kritik toplantılardan ilki bugün Ankara’da yapılacak.
  • TBMM Başkanı belli oldu!12 Temmuz 2018 Perşembe 17:32
  • Erdoğan'ın 15 Temmuz programı belli oldu12 Temmuz 2018 Perşembe 15:40
  • Kedicikleri makamında ağırlamış12 Temmuz 2018 Perşembe 15:20
  • Beklenen bedelli açıklaması geldi!12 Temmuz 2018 Perşembe 14:48
  • İfadeleri ortaya çıktı: Bilmeden yaptık12 Temmuz 2018 Perşembe 14:30
  • TBMM başkanını seçiyor12 Temmuz 2018 Perşembe 14:09
  • İsrail ve Rusya gizlice anlaştı!12 Temmuz 2018 Perşembe 13:57
  • Ankara’nın denizi maviye dönüyor!12 Temmuz 2018 Perşembe 12:35
  • Şehirlerarası otobüste tuhaf olay!12 Temmuz 2018 Perşembe 11:10
  • Şehitler Köprüsü davasında ceza yağdı12 Temmuz 2018 Perşembe 11:02
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri