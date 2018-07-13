13 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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İslam alimlerinden Afganistan'a tarihi çağrı

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İslam alimlerinden Afganistan'a tarihi çağrı
İslam dünyasının günümüzdeki “İşgal, iç çatışma ve bölünmüşlüğünün” simgesi olan Afganistan için 105 âlimden ortak çağrı: Barışın artık.
İslam alimlerinden Afganistan'a tarihi çağrı İslam alimlerinden Afganistan'a tarihi çağrı İslam alimlerinden Afganistan'a tarihi çağrı

Suudi Arabistan’da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından düzenlenen, Cidde ve Mekke kentlerinde birçok ülkeden 105 âlimin katılımıyla gerçekleştirilen “Afganistan’da barış ve istikrar” konulu toplantı, “Mekke Bildirgesi”nin yayımlanmasıyla sona erdi.

TÜM TARAFLARA ÖN ŞARTSIZ BARIŞ TEKLİFİ

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, kapanış konuşmasında, İİT’nin, uluslararası toplantıya katılan âlimlerin aldığı kararları desteklediğini, ayrıca Afganistan’daki çatışmaları kınadığını ifade etti. Useymin, tüm taraflara ön şartsız barış teklifinden yararlanmaları çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan’da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından düzenlenen uluslararası alimler toplantısında, Afganistan hükümeti ve Taliban’a ateşkes ilan edip müzakere sürecini başlatma çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan resmi ajansının haberine göre, Cidde ve Mekke kentlerinde birçok ülkeden 105 alimin katılımıyla gerçekleştirilen “Afganistan’da barış ve istikrar” konulu toplantı, “Mekke Bildirgesi”nin yayımlanmasıyla sona erdi.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, kapanış konuşmasında, İİT’nin, uluslararası toplantıya katılan alimlerin aldığı kararları desteklediğini, ayrıca Afganistan’daki çatışmaları kınadığını ifade etti. Useymin, tüm taraflara ön şartsız barış teklifinden yararlanmaları çağrısında bulundu.

Çözüm için diyalog ve müzakere çağrısı
Uzun süredir çatışmaların yaşandığı ülkeye istikrar ve barış getirilmesi için Afgan hükümeti ve Taliban’a ateşkes ilan edip doğrudan müzakere çağrısının yapıldığı Mekke Bildirgesi’nde şu ifadeler kullanıldı:

Afganistan’da masum sivillerin öldürülmesine yol açan olaylar, İslam’ın değişmez ilkeleriyle uyuşmadığı gibi Müslüman toplumun birlik ve dayanışmasını koruma yönündeki değerlerle de çelişiyor.

Uzun süredir çatışmaların yaşandığı ülkeye istikrar ve barış getirilmesi için Afgan hükümeti ve Taliban’a ateşkes ilan edip doğrudan müzakere çağrısının yapıldığı Mekke Bildirgesi’nde de şu ifadeler kullanıldı:

“Afganistan’da masum sivillerin öldürülmesine yol açan olaylar, İslam’ın değişmez ilkeleriyle uyuşmadığı gibi Müslüman toplumun birlik ve dayanışmasını koruma yönündeki değerlerle de çelişiyor.”

Devletler ile uluslararası örgütlerin, nüfuzları ve sahip oldukları imkanları kullanarak Afganistan’daki barış ve güvenin sağlanmasına katkı sunmaya çağrıldığı bildirgede, hükümet ile Taliban arasındaki çekişmeyi sona erdirmenin en doğru yolunun ulusal diyalog sürecini başlatmaktan ve barış müzakerelerinden geçtiğine dikkat çekildi.

Suudi Arabistan’da iki gün süren “Afganistan’da barış ve istikrar” konulu uluslararası toplantıya Afganistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Sudan ve Fas gibi birçok ülkeden 100’ü aşkın alim katıldı.

 

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