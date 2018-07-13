13 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:41Güneş 05:36Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:44Yatsı 22:30
    • 29°C Adana
    • 33°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 26°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 36°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 90.005 0.48
  • Altın: 193,870 -0.44
  • Dolar: 4,8504 0.55
  • Euro: 5,6413 -0.03

Adnan Oktar'ın FETÖ lehine çalıştığını açıkladı

»
Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada müşteki sıfatıyla ifade veren Ö.M, çok çarpıcı iddialarda bulundu: Adnan Oktar FETÖ'ye hizmet etmiş...
Adnan Oktar'ın FETÖ lehine çalıştığını açıkladı
Adnan Oktar'ın FETÖ lehine çalıştığını açıkladı Adnan Oktar'ın FETÖ lehine çalıştığını açıkladı Adnan Oktar'ın FETÖ lehine çalıştığını açıkladı

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada müşteki sıfatıyla ifade veren Ö.M, 'FETÖ, Adnan Oktar'ı tarihi eser kaçakçılığı üzerinden tehdit ederek, örgüt güdümüne sokmuştur. Bu olaydan sonra başta başkanlık sistemine karşıt olmak üzere birçok bakan, diyanet işleri başkanı ve FETÖ'nün istemediği önemli şahsiyetler hakkında olumsuz propaganda ve karalama kampanyası başlattık.' dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Adnan Oktar ve grubuna yönelik, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma'' suçu dahil 31 sevk maddesinden başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınması işlemi devam ediyor. Müşteki ve ihbarlarda yer alan beyanlarda dikkat çekici iddialar yer alıyor.

Müşteki Ö.M, Adnan Oktar'ı 2010 yılından önce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen hakkında olumsuz konuşmalarının olduğu, akabinde adını daha sonra açıklayacağı bir savcının Oktar hakkında tarihi eser kaçakçılığı soruşturması başlattığını belirterek, Oktar'ı bu soruşturma üzerinden tehdit ederek üç gün boyunca Gülen'i öven yayınlar yapmasını emredip bunu Gülen'e izleteceğini söyleyerek istediğini yaptırdığını, buna ilişkin görüntüleri de dosyaya sunacağını öne sürdü.

Bu olayın ardından Adnan Oktar'ın FETÖ güdümüne girdiğini ileri süren müşteki M.Ö, ''Bu olaydan sonra başta başkanlık sistemine karşıt olmak üzere birçok bakan, diyanet işleri başkanı ve örgütün istemediği önemli şahsiyetler hakkında olumsuz propaganda ve karalama kampanyası başlattık.'' iddiasında bulundu.

 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Diyarbakır'da terör saldırısı: 1 şehit, 1 yaralıDiyarbakır'da terör saldırısı: 1 şehit, 1 yaralıDiyarbakır'ın Silvan Barajı üs bölgesi mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda bir güvenlik korucusu şehit oldu, bir güvenlik korucusu yaralandı.
‘Bacılar’ ve ‘cariyeler’i ‘turnike’ye sokmuş!‘Bacılar’ ve ‘cariyeler’i ‘turnike’ye sokmuş!Oktar’ın ‘bacılar ve cariyeler’ adlı yapılanmayla, genç kızları nasıl fuhuş tuzağına çektiği, seks kasetleriyle de kaçmalarını engellediği mağdur ifadeleriyle gözler önüne serildi.
Adnan Oktar'ın FETÖ lehine çalıştığını açıkladıAdnan Oktar'ın FETÖ lehine çalıştığını açıkladıAdnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada müşteki sıfatıyla ifade veren Ö.M, çok çarpıcı iddialarda bulundu: Adnan Oktar FETÖ'ye hizmet etmiş...
FETÖ'nün itirafçı mahrem polisine 5 yıl hapisFETÖ'nün itirafçı mahrem polisine 5 yıl hapisKayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan 'SAY' kodu ile derecelendirilmiş ve etkin pişmanlıkta bulunan eski polise 5 yıl hapis cezası verildi
Gözaltı sayısı 179 olduGözaltı sayısı 179 olduKamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 179'a yükseldi.
Muharrem İnce'den Demirtaş ziyareti açıklamasıMuharrem İnce'den Demirtaş ziyareti açıklamasıSelahattin Demirtaş ziyaretiyle ilgili gelen tepkilere canlı yayında cevap veren Muharrem İnce, 'yaptığım iş doğruydu, bugün olsa yine yaparım' ifadesini kullandı.
  • Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı13 Temmuz 2018 Cuma 06:10
  • Kahire Havalimanı'nda büyük patlama13 Temmuz 2018 Cuma 06:09
  • İnce'den İstanbul'a adaylık açıklaması13 Temmuz 2018 Cuma 06:07
  • Oktar'la ilgili kritik FETÖ detayı13 Temmuz 2018 Cuma 06:06
  • Teröristbaşının iadesi için ilk görüşme bugün13 Temmuz 2018 Cuma 06:03
  • TBMM Başkanı belli oldu!12 Temmuz 2018 Perşembe 17:32
  • Erdoğan'ın 15 Temmuz programı belli oldu12 Temmuz 2018 Perşembe 15:40
  • Kedicikleri makamında ağırlamış12 Temmuz 2018 Perşembe 15:20
  • Beklenen bedelli açıklaması geldi!12 Temmuz 2018 Perşembe 14:48
  • İfadeleri ortaya çıktı: Bilmeden yaptık12 Temmuz 2018 Perşembe 14:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri