Türkiye ters köşe yaptı! Kritik NATO hamlesi

Türkiye’nin Rusya ile yaptığı anlaşmalar üzerine yeniden gündeme gelen “NATO’dan uzaklaşıyor mu” tartışmaları sürerken, Ankara, İttifak’a yeni katkılarda bulunmaya hazırlanıyor.

NATO’nun Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tacan İldem, Türkiye’nin NATO’ya katkılarının artacağını belirterek, İttifak’ın yeni komuta yapısı için Ankara’nın da önerilerde bulunduğunu söyledi. İldem, NATO’nun kara unsuru komutanlığı yeniden oluşturulurken İstanbul’daki kolordunun bu yapıya tahsis edilmesinin önerildiğini belirtti.

Bu bağlamda, 3’üncü Kolordu Komutanlığı’nın kapasitesinin artırılarak NATO’nun hizmetine sunulması gündemde. Büyükelçi İldem, Irak’ta başlatılacak olan eğitim misyonuna bir Türk komutan yardımcısı atanması ve TSK’nın Irak güvenlik birimlerinin eğitimi için personel göndermesinin gündemde olduğunu söyledi. Katkının detayları önümüzdeki dönemde belirlenecek. Genel Sekreter Yardımcısı, NATO misyonlarına katkı kapsamında Türkiye’nin, Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü’nün komutanlığını 2021 yılında üstleneceğini teyit etti. Bu gücün komutanlığı yıllık rotasyon sistemine dayanıyor.

ANKARA ADIMLARINI HIZLANDIRDI



Savunma harcamalarında NATO’da en önemli katkı ABD’den geliyor. ABD’nin savunma harcamaları bu yıl yüzde 3.50 seviyesinde ancak farklı hesaplama yöntemleriyle bu oran yüzde 4.2’ye kadar yükselebiliyor.

Hedefi yakalayan diğer ülkeler Yunanistan, Estonya, Birleşik Krallık ve Letonya. Bu ülkelere 2018 sonuna kadar Polonya, Litvanya, Romanya’nın katılması öngörülüyor. Türkiye, 2014’te yüzde 1.5’in altında olan oranını yüzde 1.68 düzeyine yükseltti. Trump’ın eleştiri oklarının hedefi olan Almanya’nın oranı ise yüzde 1.24.

Ekipmana yatırımda ise Türkiye 2014’e göre en belirgin artışı yapan ülkeler arasında. Türkiye’nin savunma harcamaları içinde ekipmana yatırımı 2014’te yüzde 25 düzeyindeydi. 2018’de ise bu oran yüzde 31.55’e çıktı. NATO’nun bu alandaki hedefi yüzde 20.