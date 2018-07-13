13 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Kafes içinde iki çocuk bulundu

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Kafes içinde iki çocuk bulundu
Brezilya’da 2 küçük çocuk ailesi tarafından kafese konuldu. Her gün saatlerce kafeste tutuldukları ortaya çıkan çocuklar polis tarafından kurtarıldı.
Kafes içinde iki çocuk bulundu Kafes içinde iki çocuk bulundu Kafes içinde iki çocuk bulundu

 

Brezilya’nın Espirito Santo eyaletindeki Aparecidinha şehrinde yaşayan 2 küçük çocuk ailesi tarafından kafese kilitlenmiş halde bulundu. Polisler kimliği belirsiz bir kişinin ihbarı sonrasında eve baskın düzenledi. 

3 yaşındaki ikiz erkek çocukları isimleri açıklanmayan çiftçi anne babaları tarafından tahta kafese kilitlendi. Polisler aldıkları ihbar ile eve girdi, çocukların halinin fotoğrafını çekip onları kurtardı.

Anne ve baba ise çalıştıkları tarlada tutuklandı. Ebeveynler sorguda, "işlerini daha rahat yapabilmek için" onları her gün saatlerce kafese koyduklarını söyledi. Özellikle işe giderken çocukları oraya koyuyordu.

Polislerin yaptığı açıklamaya göre, küçük ikizler tahta, yukarıdan açılan kafese konmuştu. Kafesin kapısı ve çevresi zincirlerle sağlamlaştırılmış ve asma kilitle kilitlenmişti.

Sadece nefes alacakları kadar yerleri olan çocuklar, ortadan geçen tahta duvardan dolayı birbirlerine dokunamıyordu. Yanlarında oyuncak, yiyecek ya da yastık yoktu. Onların rahatlığını sağlayacak hiçbir şey yoktu. Sadece suları vardı.

Ebeveynler, sorgudan sonra serbest bırakıldı. Haklarında işlem yapılıp yapılmayacağı kesin değil ama polisler, "bebeğe kötü müdahale" olarak ebeveynlerin sabıkasına giriş yaptıklarını söyledi.

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