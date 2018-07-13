13 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Başkan Erdoğan'dan Yıldırım'a şeref madalyası

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Başkan Erdoğan'dan Yıldırım'a şeref madalyası
Parlamenter sistemin son başbakanı ve yeni sistemin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a Beştepe’de Devlet Şeref Madalyası veriliyor.
Başkan Erdoğan'dan Yıldırım'a şeref madalyası Başkan Erdoğan'dan Yıldırım'a şeref madalyası Başkan Erdoğan'dan Yıldırım'a şeref madalyası

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