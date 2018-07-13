13 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Azerbaycan medyası Adnan Oktar'ı böyle gördü!

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Azerbaycan medyası Adnan Oktar'ı böyle gördü!
İstanbul Emniyeti'nin Adnan Oktar'a yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltılar devam ederken, konu uluslararası basında da karşılığını buldu. Onlardan biri de Azerbaycan basını oldu.
Azerbaycan medyası Adnan Oktar'ı böyle gördü! Azerbaycan medyası Adnan Oktar'ı böyle gördü! Azerbaycan medyası Adnan Oktar'ı böyle gördü!
Adnan Oktar gurubuna yönelik olarak başlatılan operasyonda ikinci gün geride kaldı. Aralarında Adnan Oktar ve Başkedicik Didem Ürer'in de bulunduğu gözaltına alınanlar için sorgulama işlemleri sürüyor.

Konu İsrail'den ABD'ye İngiltere'ye kadar her yerde yankılanırken Azerbaycan basını da Oktar'ın gözaltına alınmasını haberleştirdi.

"PİŞİKLER HAREMİNİN SAHİBİ ADANAN OKTAR KİMDİR?

Azerbaycan BBC'de yayınlanan bir haberde Adnan Oktar'ın gözaltına alınması ve hayatına ilişkin detaylar paylaşıldı. Oktar haberin içeriğinde "Kedicik hanedanının sahibi" olarak tanıtıldı.

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