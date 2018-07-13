Şartları masaya koydular! ABD'ye rest

Rusya'yı ziyaret eden Hamaney'in yardımcısı, Suriye'deki iç savaşta Moskova ile birlikte Esad rejimini korumaya devam edeceklerini, ABD ve İsrail'in taleplerine boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Rusya'da açıklamalar yapan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hameney'in yardımcısı Ali Ekber Velayeti, Suriye'deki varlıklarını sürdüreceklerini açıkladı.

ABD ve İsrail'den gelen "çekilme" taleplerine uymayacaklarını vurgulayan Velayeti, Tahran ve Moskova'nın Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin arkasında durmayı sürdüreceğini ilan etti.

ŞARTLAR BELİRTİLDİ: SURİYE VE IRAK İSTERSE ÇEKİLİRİZ

İranlı yetkili, "Eğer Irak veya Suriye hükümetleri isterse, biz derhal iki ülkeden ayrılırız. Ancak ABD ve İsrail'in baskılarıyla değil" dedi.

İRAN MİLİSLERİ REJİME ARKA ÇIKIYOR

Şam rejimine ait birlikler ve İran milisleri, son olarak yedi yıl önce gösterilerin ilk başladığı yer olan Dera'yı muhaliflerden aldı. Güney sınırında ilerleyen güçlere Rusya hava saldırılarıyla katkı veriyor.

TRUMP DÜN NATO ZİRVESİNDE KONUŞTU: ŞU AN CANLARI YANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump ise, dün yaptığı açıklamada İran’la nükleer anlaşmadan çekilmeleriyle birlikte gerginliğin tırmanışa geçebileceğini söyledi ancak tansiyonun hangi alanda yükseleceğine açıklık getirmedi.

NATO zirvesinin ardından konuşan Trump, "Bizimle İran arasında bir tırmanmanın olabileceğini söyleyebilirim. Geçmişe göre bize şu anda çok daha saygılı davranıyorlar. Birçok sorun yaşadıklarını ve ekonomilerinin çökmekte olduğunu biliyorum. Ancak size şunu söyleyeceğim; bir noktada beni arayacaklar ve 'Bir anlaşma yapalım' diyecekler ve bir anlaşma yapacağız. Ama şu anda canları yanıyor" dedi.

Amerikan yönetimi, Brüksel’deki NATO zirvesinde Avrupa ülkelerine İran'ın Ortadoğu ve ötesinde istikrar bozucu faaliyetlerinde kullanabileceği tüm fon akışını kesmeleri yönünde baskı yaptı.

POMPEO: İRAN'I DURDURMAK BİZİM SORUMLULUĞUMUZ

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, "İran, BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ederek Ortadoğu geneline silahlar göndermeye devam ediyor. İran rejimi yapabildiği her yerde sorun başlatmak istiyor. Bunu durdurmak bizim sorumluluğumuz" dedi.

Pompeo ayrıca, Twitter mesajıyla Avrupalı müttefiklerinden İran'a yönelik yaptırım kampanyasına katılmasını istedi. Twitter mesajına İran’ın 1978’den bu yana Avrupa’da en az 11 terör saldırısını desteklemekle suçlayan bir harita dikkat çekti.

Washington, dünya genelinde yabancı hükümetleri İran’dan petrol alımını durdurmaları gerektiği aksi takdirde yaptırımlara maruz kalacakları yönünde uyarıyor.