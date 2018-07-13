13 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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MİT'in ismi değişti! İşte yeni tabela

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MİT'in ismi değişti! İşte yeni tabela
MİT'in giriş kapısındaki "MİT Müsteşarlığı" yazısı, "MİT Başkanlığı" olarak değiştirildi.
MİT'in ismi değişti! İşte yeni tabela MİT'in ismi değişti! İşte yeni tabela MİT'in ismi değişti! İşte yeni tabela

(Ayrıntılar Geliyor...)

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