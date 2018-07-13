Başkan Erdoğan 1. Meclis'te kritik mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar Ulus’taki Birinci Meclis Binası’nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1’inci Toplantısı açılış törenine konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Duyguluyum zira bu çatının altında böyle bir başlangıç yapmak çok şeyler hatırlatıyor bize.

Tarihi dönüşümün ilk adımını bu kutlu çatının altında atıyoruz. Cuma saati, bugünün bereketinden istifade amacıyla seçilmişti. Biz de aynı amaçla burada toplandık.

Son yıllarda sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonlarımız ile 15 Temmuz'da şehit olan kardeşlerimiz için rahmet diliyorum. Gazilerimize sıhhat diliyorum. 15 Temmuz geldi çattı. 81 vilayetimizde anma törenlerimizi yapacağız.

1. Meclis gazi bir meclisti, şu anki Meclisimiz de gazilikle şereflenmiştir. Tüm milletvekillerimizi saygıyla anıyoruz. Yeni yönetim sistemimizin merkezi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de gazi bir mekandır. Şahadet ve gazilikle girdiğimiz Anadolu'da aynı inanç, azim ve kararlılıkla savunuyoruz. Ezanları susturmamak, bayrağı indirmemek için alın terimizle gerektiğinde canımızla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Meclisimiz en iyi yasaları çıkarak, kabinemiz en iyi kararları alacak, yargımız adaletin tecellisi için çalışacak, milletimizin her bir kesimi kendi üzerine düşeni en güzel şekilde yerine getirecek, böylece Türkiyemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. Geleceğimize güvenle bakabileceğimiz bir Türkiye inşa edene kadar dur durak bilmeden çalışacağız.

'ÇILGINA DÖNENLER VAR'

16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Kendi siyasi ve ekonomik hırslarını toplumun önüne koyan küçük bir güruhu saymazsanız, milletimizin istediği de budur. Biz milletimizle yola çıkmış, yine nice engeli onlarla aşan bir kadroyuz. Bizim davamız, milletimizin davasıdır, bizim mücadelemiz milletimizin mücadelesidir. Bizim öfkemiz, milletimizin öfkesidir. Bizim yanımızda milletimiz var peki karşımızda kim var? Karşımızda terör örgütleri var, destekçileri var. Ülkemizin büyümesinden rahatsız olanlar var. Yatırımları hazmedemeyen sinsi rakiplerimiz var. Karşımızda maziden atiye kurduğumu köprüyle milletimizin özgüvenin artmasından çılgına dönenler var. Bugüne kadar dediğimiz gibi bize Allah yeter, bize milletimiz yeter.

Allah'ın yardımı milletimizin desteği olduğu müddetçe her türlü tehdidin üstesinden geliriz.

'DAHA ÇOK MÜJDELERİMİZ VAR'

Yeni bir yolun başlangıcında, Mamur kılınacak şehirlerimiz, işlenecek bereketli topraklarımız, yetiştirilecek yavrularımız. Yapılacak yollarımız, kurulacak fabrikalarımız, tarlasında hasadını kaldırarak devletimizi kalkındıran çiftçilerimize daha çok müjdelerimiz var. Daha güçlü hale getirilecek eğitim öğretim faaliyetlerimiz var. Ayrımcılıkla mücadele ederek bugünlere gelen kadınlarımıza verecek yeni desteklerimiz var. Sanayicimize, girişimcimize, ihracatçılarımıza verecek katkılarımız var. İşçilerimizin hayatını kolaylaştırmak için atılacak çok adımlarımız var.

Bu dönemin sorumluluğu çok önemlidir. Hem inşa, hem ihya edeceğiz. 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımız gibi, Allah'tan tıpkı Akif gibi bir daha İstiklal Marşı yazdırmamasını istemiştik, bundan sonra inşallah sadece zafer marşları yazacağız.

Cumhurbaşkanlığı kabinemizin bu ilk toplantısı vesilesiyle, eskimez Meclis binamizdaki toplatımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.