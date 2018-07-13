15 Temmuz’u en güzel anlatan şiir

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçti. Milletimiz 15 Temmuz’da şehit olma, gazi düşme pahasına sokaklara çıkıp darbeci hainlerin karşısında dimdik durarak, bir destan yazdı. O günden bu yana hain darbecileri püskürten milletimizin 15 Temmuz’da sergilediği destansı duruşu anlatan çok sayıda kitap kaleme alındı, şiir yazıldı.
İşte o şiirlerden biri de Başkent’ten; Mamak Belediyesi’nden Ali Bozdağ’a ait.
Ali Bozdağ “15 Temmuz Şehadet Yürüyüşü” adlı şiirinde, 15 Temmuz’u öyle gerçekçi anlatıyor ki, dinlerken adeta o geceyi tekrar yaşıyor, gözyaşlarınıza hakim olamıyorsunuz.
Bozdağ’ın, pekçok etkinlikte sahneye çıkıp okuduğu ve dinleyenler üzerinde büyük etki bırakan “15 Temmuz Şehadet Yürüyüşü” adlı şiirinin sözleri şöyle:
15 Temmuz Şehadet Yürüyüşü
Okunan salalar bize fermandı
Şehadeti kanmaya bir dermandı
Meydan yiğitlerimize harmandı
Tekbirlerle inleyince sokaklar
Şehit kanında boğuldu korkaklar
Ezan susmasın, bayrak inmesin diye
Son kalede tevhid dinmesin diye
Haçlı uşağı hiç sevinmesin diye
Milletçe giydik de kefenimizi
Tekbirlerle koruduk dinimizi
Milletçe kulak verdik Reis’e
Candan vazgeçtik düşmedik yeise
Tanka topa karşı elde ne var ise
Ya Allah bismillah diye diye
Canımızı vatana ettik hediye
Ali Bozdağ