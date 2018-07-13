15 Temmuz’u en güzel anlatan şiir

Mamak Belediyesi’nden Ali Bozdağ “15 Temmuz Şehadet Yürüyüşü” adlı şiirinde, FETÖ darbe girişimine karşı milletin sergilediği destansı duruşu öyle güzel anlatıyor ki, dinlerken adeta o geceyi tekrar yaşıyor, gözyaşlarınıza hakim olamıyorsunuz.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçti. Milletimiz 15 Temmuz’da şehit olma, gazi düşme pahasına sokaklara çıkıp darbeci hainlerin karşısında dimdik durarak, bir destan yazdı. O günden bu yana hain darbecileri püskürten milletimizin 15 Temmuz’da sergilediği destansı duruşu anlatan çok sayıda kitap kaleme alındı, şiir yazıldı.

İşte o şiirlerden biri de Başkent’ten; Mamak Belediyesi’nden Ali Bozdağ’a ait.

Ali Bozdağ “15 Temmuz Şehadet Yürüyüşü” adlı şiirinde, 15 Temmuz’u öyle gerçekçi anlatıyor ki, dinlerken adeta o geceyi tekrar yaşıyor, gözyaşlarınıza hakim olamıyorsunuz.

Bozdağ’ın, pekçok etkinlikte sahneye çıkıp okuduğu ve dinleyenler üzerinde büyük etki bırakan “15 Temmuz Şehadet Yürüyüşü” adlı şiirinin sözleri şöyle:

15 Temmuz Şehadet Yürüyüşü

Okunan salalar bize fermandı

Şehadeti kanmaya bir dermandı

Meydan yiğitlerimize harmandı

Tekbirlerle inleyince sokaklar

Şehit kanında boğuldu korkaklar

Ezan susmasın, bayrak inmesin diye

Son kalede tevhid dinmesin diye

Haçlı uşağı hiç sevinmesin diye

Milletçe giydik de kefenimizi

Tekbirlerle koruduk dinimizi

Milletçe kulak verdik Reis’e

Candan vazgeçtik düşmedik yeise

Tanka topa karşı elde ne var ise

Ya Allah bismillah diye diye

Canımızı vatana ettik hediye



Ali Bozdağ