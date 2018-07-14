Erdoğan bedelli askerlik için tarih verdi

Başkan Erdoğan, Brüksel’de düzenlenen NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan bedelli askerlik bekleyen milyonlarca genci sevindirecek açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bedelli askerliğin en geç yeni yasama yılında (Ekim) açıklanacağını söyledi.

Erdoğan "Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanımız çalışmalarını yapacaklar hazırlıklarını yapacaklar. Bunu inşallah seçimden sonra ele alacağız demiştim. Nasılı, nedeni, her şeyiyle, MSB yapacak çalışmayı. Ne kadar kişiyi kapsayacak, hangi yaş grupları arasında olacak, ücret ne kadar olacak, tüm bu konular belirlenecek. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz." dedi.