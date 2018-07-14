14 Temmuz 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
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Tarihe geçtik! Sadece Türkiye ve 3 ülke...

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Tarihe geçtik! Sadece Türkiye ve 3 ülke...
Geçtiğimiz hafta Pakistan’a 1 milyar dolar değerinde 4 korvet satan Türkiye bu hafta ise 1.5 milyar dolar değerinde 30 adet T129 ATAK helikopter satışı için sözleşme imzaladı.
Tarihe geçtik! Sadece Türkiye ve 3 ülke... Tarihe geçtik! Sadece Türkiye ve 3 ülke... Tarihe geçtik! Sadece Türkiye ve 3 ülke...

 

Türkiye'nin ATAK helikopteri için Pakistan’la 10 yıldır sürdürdüğü görüşmeler, 1.5 milyar dolarlık anlaşmayla sonuçlandırıldı. Pakistan’da kazanılan 1 milyar dolarlık ‘korvet’ (savaş gemisi)  ihalesinin ardından bir hafta içerisinde ihracatta yeni bir rekor kıran Türkiye, dünyada taarruz helikopteri satabilen dördüncü ülke oldu.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri sözleşme görüşmelerinin nihai sonuca ulaştığını ve Türkiye ile Pakistan arasında 30 adet ATAK helikopteri için sözleşme imzalandığını duyurdu. Yaklaşık 1.5 milyar dolardeğerindeki sözleşme kapsamında ilk helikopter, üç ay içerisinde Pakistan’a teslim edilecek.

Pakistanlı pilotlar, Türkiye’de eğitim alırken, diğer helikopterler de bir yıl sonra üretim bandından çıkmaya başlayacak ve 5 yıl içerisinde 30 adet helikopterin tamamı Pakistan’a teslim edilmiş olacak. Bu satışın yanı sıra, lojistik, yedek parça, eğitim ve mühimmat anlamında geniş bir sözleşme paketi üzerinde uzlaşma sağlayan TAI, 30 yıl boyunca Pakistan’a lojistik hizmet verecek. Öte yandan TAI, Filipinler, Fas ve Bangladeş’le de ön görüşmelere başlarken, savunma kaynakları sözleşmenin önemine dikkat çekti. Kaynaklar, “Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Fransa’dan sonra taarruz helikopteri satabilen dördüncü ülke konumuna geldi. Bu satışla, savunma sanayii alanında yeni ihracat anlaşmalarının önü açılacak” ifadesini kullandı.

TSK VE İÇİŞLERİ KULLANIYOR

T129 ATAK helikopteri, zorlayıcı iklim ve coğrafya koşullarına uygun olarak geliştirilmiş tasarımının yanı sıra yeni nesil görev ve silah sistemleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve İçişleri Bakanlığı tarafından kullanılıyor. Bugüne kadar TSK ve İçişleri Bakanlığı’na 36 adet ATAK helikopteri teslim edilirken, yeni siparişler için de üretim sürüyor. Pakistan’la ihracat için ilk görüşme 2008’de başladı, ATAK helikopterinin ilk kez 2014 yılında TSK envanterine girmesinin ardından hızlandı. 2014’te test için Türkiye’ye gelen Pakistan heyeti, ATAK için olumlu görüş bildirirken, aynı testleri, Pakistan’ın koşulları farklı olduğu gerekçesiyle kendi ülkelerinde yapmak istedi.

HİMALAYALAR’DA TEST EDİLDİ

2016 yılında Pakistan’a giden Türk heyeti, Pakistanlı pilotlarla birlikte ATAK helikopterini bir ay boyunca zorlu koşullarda test etti. Himalayalar’da 14 bin feet yüksekliğinde zorlu hava koşullarındaki testten başarıyla çıkan ATAK helikopteri, 52 derecelik sıcaklıkta çöl koşullarında da testi başarıyla tamamladı.

BİR HAFTADA İKİNCİ REKOR

Yeni kabinenin açıklanmasıyla Milli Savunma Bakanlığı görevi sona eren Nurettin Canikli de, geçtiğimiz hafta Perşembe günü “ihracat rekoru” açıklamıştı. Karadağ ziyareti sırasında açıklama yapan Canikli, Askeri Fabrika ve Tersane İşletmesi (ASFAT) ile Pakistan Deniz Kuvvetleri arasında 4 korvetin satışı için sözleşme imzalandığını duyurmuştu. Canikli, “Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu” demişti.

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