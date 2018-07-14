14 Temmuz 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
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15 Temmuz'da ücretsiz olacak!

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15 Temmuz'da ücretsiz olacak!
Hain darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetleri pazar günü saat 06.00'dan başlayarak, pazartesi günü saat 06.00'ya kadar ücretsiz olacak.
15 Temmuz'da ücretsiz olacak! 15 Temmuz'da ücretsiz olacak! 15 Temmuz'da ücretsiz olacak!

 

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca  yürütülen toplu taşıma hizmetleri pazar günü saat 06.00'dan başlayarak, pazartesi  günü saat 06.00'ya kadar ücretsiz sağlanacak. 

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin  bertaraf edilmesinin ikinci yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek anma etkinlikleri  kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik,  müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerden ve  Başkentray ile Marmaray hizmetlerinden yararlananlar, 15 Temmuz Pazar günü saat  06.00'dan başlayarak, 16 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar 4736 sayılı  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un ilgili maddesinden muaf olacak.

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