14 Temmuz 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
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Türkiye'nin geldiğini gördü, topukladı!

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Türkiye’nin başarılı operasyonları sonrası PKK, Kandil kampını Sincar’a taşıyor. Sincar yapılanmasının başına getirilen Sözdar Avesta, ABD’li komutanlarla görüşüp kampın altyapı çalışmalarını planladı.
Türkiye'nin geldiğini gördü, topukladı!
Türkiye'nin geldiğini gördü, topukladı! Türkiye'nin geldiğini gördü, topukladı! Türkiye'nin geldiğini gördü, topukladı!

Türkiye'nin Kandil kararlılığı ve TSK'nın bölgede 40 kilometreden fazla ilerleme kaydetmesi, 25 yılı aşkın süredir Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör örgütünü alternatif merkez arayışına itti. Geçtiğimiz günlerde Kandil'de yapılan üst düzey toplantıda bir dizi yeni kararlar alan PKK terör örgütü, örgütün 4 numaralı ismi Sözdar Avesta'yı Sincar'a gönderdi.

ABD KORUMASIYLA SİNCAR’A GİTTİ

Kandil'den Süleymaniye'ye geçen Sözdar Avesta, daha sonrasında ABD korumasında Sincar'a geçti. Sincar'da terör kampı ile Suriye, Irak, İran koordinasyonunu sağlama talimatı verilen Sözdar Avesta'ya ayrıca terör iletişim alt yapısı, lojistik merkez inşaası gibi bir takım alt-yapı hazırlıkları yapma görevi de verildi.

YER BELİRLEME ÇALIŞMASI

Sincar yapılanmasının başına getirilen terör elebaşılarından Sözdar Avesta,15 gün önce bölgeye geldi. İlk olarak YBŞ adıyla faaliyet gösteren PKK uzantısı grubu toplayan, Avesta daha sonra sınır hattına uzanan güzergah ve inşaa edilecek kamplarla ilgili yer belirleme çalışması yaptı. Bölgede bulunan ABD’li komutanlarla da 2 ayrı görüşme gerçekleştiren Avesta’nın, Şedadi-Rabia hattını kullanarak Sincar’a gelen PKK/PYD'li bazı üst düzey isimlerle de buluştuğu öğrenildi.

ONLARCA TÜNEL KAZDILAR

Halep’e bağlı Afrin ilçesini 2012 yılında işgal eden ve 4 bin kilometrekarelik alanda 200’den fazla terör tüneli kazan PKK benzer uygulamayı Sincar’a da taşıdı. Bölge sakinleri Kalmiran-Sunun arasında kalan bölgede şu ana kadar 90 tünel kazıldığını söyledi. DEAŞ işgali öncesi Musul’da üst düzey görevlerde bulunan ve halen Musul’da ikamet eden Mustafa Abdulgani, Kalmiran bölgesinde daha önce hastane olarak faaliyet gösteren bir binanın, PKK ana karargahına dönüştürüldüğü bilgisini verdi.

60 KM'LİK KORİDOR

Sincar’da yaşayanlar, Karsi-Kalmiran-Sunun hattının PKK’ya terk edildiğini belirtiyor. PKK’nın Kandil kadrosundan 150’den fazla teröristin bölgeye sevk edildiğini aktaran mahalli kaynaklar, 60 kilometre uzunluğa sahip hat boyunca bazı noktaların özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini ifade etti. Bölgenin teröre tahsis edilmesi konusunda ABD’nin hami rolü üstlendiği ve Irak merkezi hükümetinin de Sincar merkezli gelişmelere duyarsız kaldığı yorumları yapılıyor.

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