Büyük plan sızdırıldı! Rusya ve ABD el sıkıştı

Finlandiya'nın başkenti Helsinki’de pazartesi günü bir araya gelecek Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye mutabakatının detayları belli oldu. Plana göre, İran’ın Suriye’den çıkması karşılığında ABD de askerlerini çekecek.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in pazartesi günü Finlandiya'nın başkenti Helsinki’de yapacağı ikili görüşmede, Suriye konusunda yapacağı "büyük anlaşma"nın ayrıntıları basına sızdı. Washington Post gazetesinin haberine göre, anlaşmanın önceliği, Suriye’de şiddete son verilmesi ve mültecilerin evlerine dönüşünü hızlandıracak siyasi süreci başlatmak olacak.

YPG, REJİME BAĞLANACAK

Trump’ın Suriye’nin kuzeydoğusundaki yaklaşık 2 bin 200 askerini çekeceğinin vurgulandığı anlaşmada, Putin’in ise karşılığında Suriye’nin Ürdün ve İsrail sınırlarındaki İran varlığını sınırlandıracağı ifade edildi. Haberde ayrıca, Pentagon destekli terör örgütü YPG/PKK’nın da Esed rejimi ile birlikte çalışmaya teşvik edileceği kaydedildi.

MCGURK HEVESLİ

Öte yandan, gazeteye konuşan Amerikalı yetkililer, anlaşmanın yapılması için Trump’ın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ün bastırdığını söyledi. Pentagon’un mutabakata itiraz ettiğini belirten yetkililer, Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Suriye-Ürdün sınırındaki Tanf üssünden vazgeçmesine karşı çıktığını aktardı.

İRAN ÇEKİLMEYE SICAK BAKMIYOR

İsrail ve ABD’nin baskısıyla Şam’a askeri desteğini sonlandıracağı konuşulan İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dış politika danışmanı Ali Ekber Velayeti, "Biz Suriye’den gidersek, bizim ardımızdan Rusya gider ve buraya yeniden teröristler gelir" diye konuştu. Rusya’nın başkenti Moskova’da Valday Tartışma Kulübü’nde konuşan Velayeti, "Irak ya da Suriye hükümetlerinin istemesi halindeyse hemen çekiliriz. Fakat İsrail’in baskısını kabul etmeyiz" dedi.