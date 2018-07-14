14 Temmuz 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
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Rusya zor durumda! Sıkıntı Su-57’yi vurdu

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Rusya’nın F-35 savaş uçağı ile rekabet edeceğini ileri sürdüğü beşinci nesil, çok amaçlı avcı uçağı Su-57 savaş uçağının seri üretimine başlamayacağı açıklandı.
Rusya zor durumda! Sıkıntı Su-57’yi vurdu
Rusya zor durumda! Sıkıntı Su-57’yi vurdu Rusya zor durumda! Sıkıntı Su-57’yi vurdu Rusya zor durumda! Sıkıntı Su-57’yi vurdu

Moskova yönetiminin "dünyanın en iyi beşinci nesil savaş uçağı, F-35'ten bile daha iyi" diye lanse ettiği Su-57'nin seri üretiminin yapılmayacağı haberi şok etkisi oluşturdu. 2010 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren Su-57, Rus Hava Kuvvetleri'nin 2020 ve 2030'lardaki mevcut MiG-29 ve Su-27'lerin yerini alacak şekilde tasarlanmıştı ancak bu plan artık beklemeye alındı.

SURİYE’DE TEST EDİLMİŞTİ

Kokpit Aero'nun aktardığına göre, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yuri Borisov, yerli olarak imal edilen ilk beşinci nesil ve hayalet savaş uçağının seri üretimine başlanmasına yönelik bir plan olmadığını bildirdi. Rus devlet televizyonuna konuşan Borisov, uçağın Suriye’de performansı ve savaş yeteneğini teyit ettiğini ancak seri üretimin şu anda mantıklı olmadığını söyledi. Bakan Yardımcısı Borisov, "Su-57'nin bugün dünyada üretilen en iyi uçaklardan biri olarak kabul edildiğini biliyorsunuz. Sonuç olarak, beşinci nesil uçakların seri üretimine yönelik çalışmaları hızlandırmak mantıklı değil" açıklamasında bulundu.

GEREKÇE: TEKNİK ZORLUKLAR VE BÜTÇE KISINTISI

Uçağın seri üretimine başlanamamasına gerekçe olarak hala üstesinden gelinmesi gereken birçok teknik zorluk bulunduğu ve ülkede yaşanan ekonomik kriz dolayısıyla savunma bütçelerindeki aşırı kısıtlamanın etkili olduğu belirtiliyor. Örneğin, Rus askeri havacılık endüstrisi hala uçağın"Satürn izdeliye 30" olarak adlandırılan yeni nesil motorunun üretiminde sıkıntı yaşıyor. Motorun seri üretiminin 2020’den önce mümkün olmadığı ifade ediliyor.

10 PROTOTİP ÜRETİLMİŞTİ

Rus Hava Kuvvetleri şu anda değerlendirme ve test için 10 Su-57s prototipini kullanıyor. İlk iki Su-57'nin 2019'da hizmete girmesi bekleniyor.

FİYATININ F-35’TEN 2.5 KAT UCUZ OLMASI CEZBEDİYORDU

Su-57'nin birim başına maliyetinin 40-45 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. (F-35’ten 2,5 kat daha ucuz). Rus Savunma Bakanlığı’nın üretim öncesi verdiği 12 adetlik siparişe ek bir sipariş vermeyeceği kaydedildi.

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