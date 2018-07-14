14 Temmuz 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
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PKK'ya çok ağır darbe: Danimarka'da yakalandı!

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Terör örgütü PKK'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" olan ve kırmızı bültenle aranan C.D, Danimarka'da yakalandı.
PKK'ya çok ağır darbe: Danimarka'da yakalandı!
PKK'ya çok ağır darbe: Danimarka'da yakalandı! PKK'ya çok ağır darbe: Danimarka'da yakalandı! PKK'ya çok ağır darbe: Danimarka'da yakalandı!

Terör örgütü PKK'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" olan ve kırmızı bültenle aranan C.D. Danimarka'da yakalandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığınca adım adım takip edilen ve kırmızı bültenle 192 ülkede aranan C.D'nin, Almanya'dan Danimarka'ya gideceği bilgisine ulaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

"Terör amaçlı örgüte (PKK/KCK) üye olma" suçundan aranan C.D, Türkiye'ye iade edilmek üzere Danimarka'da yakalandı. 

C.D'nin, PKK'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" olduğu, 2007'nin son aylarında Kuzey Irak'taki terörist kamplarında bulunduğu ve 2012'de Moskova'da bir basın toplantısına katıldığı tespit edildi.

DHKP/C MENSUBU TERÖRİST İSPANYA'DA YAKALANDI

Öte yandan, Tunceli'nin Ulukale köyünde 1994'te 7 sivilin öldürüldüğü olayın faillerinden, kırmızı bültenle aranan DHKP/C mensubu S.G. İspanya'da yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde 9 Eylül 1994'te 7 sivilin öldürülmesi olayının faillerinden ve 20 Kasım 1994'te Tunceli Hozat Kinzir ormanlarında güvenlik güçleriyle çatışmaya girerek "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"suçundan aranan DHKP/C mensubu S.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kırmızı bültenle 192 ülkede aranan S.G, Türkiye'ye iade edilmek üzere İspanya'da yakalandı.

 

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