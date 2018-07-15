İsrail ‘in Gazze şehir merkezini bombalaması sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiği 14 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Eşref El Kudra, İsrail ordusunun Gazze şehir merkezine düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiğini 14 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kudra, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerinin Amir El Nimra (15) ve Luai Kahil (16) olduğunu aktardı. Yaralıların tedavilerinin Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde devam ederken, İsrail’in Gazze şehir merkezine düzenlediği saldırılarının devam ettiği ifade edildi.
15 Temmuz 2018 Pazar29 Şevval 1439
- Halk İbadi'nin üyesi olduğu parti binasını bastı"Benim için Kırkpınar bitmiştir"Tanklar sokağa indi!"Yasa teklifi sunacağız"Sözün bittiği yerKülliye'de kritik görüşme!Şule Çet soruşturmasında flaş gelişme!İsrail şehir merkezini bombaladıBaşkan Erdoğan Vladimir Putin'le görüştüRakamlarla 15 Temmuz kanlı darbe girişimi
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:44 Güneş 05:38 Öğle 13:16 İkindi 17:13 Akşam 20:43 Yatsı 22:28
- 27°C Adana
- 31°C Adıyaman
- 17°C Afyon
- 20°C Ağrı
- 22°C Amasya
- 21°C Ankara
- 29°C Antalya
- 21°C Artvin
- 26°C Aydın
- 24°C Balıkesir
- BIST: 89.898 0.37
- Altın: 193,922 -0.38
- Dolar: 4,8448 0.23
- Euro: 5,6556 0.16
İsrail şehir merkezini bombaladı
İsrail ‘in Gazze şehir merkezini bombalaması sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiği 14 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Halk İbadi'nin üyesi olduğu parti binasını bastıIrak'ın Hille kentinde işsizlik ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik sebebiyle yapılan protestoda göstericiler, kentteki parti binalarını bastı.
Tanklar sokağa indi!14 Temmuz 1789 Fransız Devrimi‘nin 229. yıldönümü görkemli bir törenle kutlandı.
İsrail şehir merkezini bombaladıİsrail ‘in Gazze şehir merkezini bombalaması sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiği 14 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Büyük plan sızdırıldı! Rusya ve ABD el sıkıştıFinlandiya'nın başkenti Helsinki’de pazartesi günü bir araya gelecek Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye mutabakatının detayları belli oldu. Plana göre, İran’ın Suriye’den çıkması karşılığında ABD de askerlerini çekecek.
Gerilim artıyor! Şehirde internet erişimi kesildiIrak'ın güneyinde başlayarak başkent Bağdat'a sıçrayan gösteriler nedeniyle hükümet şehirdeki internet erişimini kesti. Irak Milli Güvenlik Konseyi de Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığında acil olarak toplandı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Yok böyle araç! Bakan bir daha bakıyor
- 'Ölüm yolu'nda gördüklerini unutamıyor
- Bahriye teyze 50 yıldır dağ köyünde yalnız yaşıyor
- Ünlü milyarder selfie çekerken düşüp öldü
- Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü
- Kaçak elektrik çekmeye çalışırken, akıma kapılıp öldü
- İnşaatta 'kırlangıç molası' sürüyor
- Anestezi uzmanı hastanede ölü bulundu
- Şoke eden görüntü! Ok gibi saplandı
- Bir babanın en zor anı! Kızına sımsıkı sarıldı
- Sandık başında olay çıkaran kadın bakın kim çıktı!
- 3 padişah gören Ahmet dede oyunu kullandı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.