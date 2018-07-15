15 Temmuz 2018 Pazar29 Şevval 1439
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Külliye'de kritik görüşme!

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Külliye'de kritik görüşme!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ile görüştü.
Külliye'de kritik görüşme! Külliye'de kritik görüşme! Külliye'de kritik görüşme!


Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ile Beştepe'de görüştü.

CHP'li Kesici, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni görüntülerini paylaşarak,"Cumhuriyetimizin 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibariyle Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımızın TBMM’de yemin etmesiyle başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun" tweetiyle kutlamıştı. 

KESİCİ'DEN AÇIKLAMA!

Demirören Haber Ajansı’ndan (DHA) Ümit Kozan’a konuşan Kesici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik ziyareti talebinin kendisinden gittiğini söyledi. Kesici, "Sayın Erdoğan'ı seçildiği günün sabahı bir mesaj yayınlayarak tebrik etmiştim. Ve yine kendisini ziyarete gidip tebrik etmek için randevu talebinde bulunmuştum. Bu randevuyu bugün için verdiler. Gitmeden önce Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da bilgi verdim. Bu medeni bir ziyarettir. Sadece tebrik amaçlıdır" diye konuştu.
 

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