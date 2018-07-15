Tanklar sokağa indi!

Paris’in ünlü Champs-Elysees Meydanı’nda yapılan kutlamalar kapsamında başkent Paris’te tören saat 10.00’da askeri geçit töreni ile başladı. Bütün Fransa’nın takip ettiği törende, Fransız askerleri, polisleri ve itfaiyecileri gövde gösterisi yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Zafer Takı‘ndan Concorde Meydanı‘na kadar arabayla tüm Champs-Elysées‘yi geçerek selamladı. Fransız Hava Kuvvetlerine ait uçaklar akrobasi gösterisi kapsamında gökyüzünü Fransız bayrağının renklerine boyadı.
Gece saat 23.00’de ise Eyfel Kulesi‘nde yarım saat sürecek olan görkemli bir havai fişek gösterisi yapılacak.
14 Temmuz 1789’da Bastille‘de krallık rejiminin yıkılıp cumhuriyetin ilan edilmesi ile 14 Temmuz Ulusal Bayram ilan edilmişti.