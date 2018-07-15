15 Temmuz 2018 Pazar29 Şevval 1439
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Halk İbadi'nin üyesi olduğu parti binasını bastı

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Irak'ın Hille kentinde işsizlik ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik sebebiyle yapılan protestoda göstericiler, kentteki parti binalarını bastı.
Halk İbadi'nin üyesi olduğu parti binasını bastı
Halk İbadi'nin üyesi olduğu parti binasını bastı Halk İbadi'nin üyesi olduğu parti binasını bastı Halk İbadi'nin üyesi olduğu parti binasını bastı

Irak'ın Hille kentinde işsizlik ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik sebebiyle yapılan protestoda göstericiler, kentteki parti binalarını bastı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Babil ilinin merkezi Hille kentinde işsizlik ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik dolayısıyla protesto gösterisi yapıldı.

Göstericiler eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin liderliğini yaptığı, Başbakan Haydar İbadi'nin de üyesi olduğu İslami Davet Partisi ile Şii tabanlı partilerden Fazilet Partisinin binalarını bastı.

Yüzbaşı Abdulhadi al-Tai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin İmam Ali Caddesi'ni ve el-Henud Köprüsü'nü kapattığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini ifade eden Tai, kentte gergin bir atmosfer olduğunu kaydetti.

Irak'ın güney kentlerindeki hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri sebebiyle başlayan gösteriler ise sürüyor. Göstericiler bu kentlerdeki Şii parti binalarını ateşe vermişti.

Irak'ın güneyinde başlayarak başkent Bağdat'a sıçrayan gösteriler nedeniyle hükümet şehirdeki internet erişimini kesmişti.

Basra halkı da "işsizlik ve elektrik kesintilerini" protesto etmek için pazar günü sokağa çıkmış, gösterilerde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu bir kişi başından vurularak hayatını kaybetmişti. 

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