15 Temmuz 2018 Pazar29 Şevval 1439
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Pervasız Katil!

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Eğer Hamas mesajı bugün anlamazsa yarın anlayacaktır." diyerek, Gazze'ye yönelik hava saldırılarının devam edeceği sinyalini verdi.
Pervasız Katil!
Pervasız Katil! Pervasız Katil! Pervasız Katil!

Netanyahu, yaptığı açıklamada, Gazze'deki son gelişmeleri Savunma Bakanı Avigdor Liberman ve Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ile değerlendirdiğini belirtti.

İsrail ordusunun bugün Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarının 2014'deki "Koruyucu Hat Operasyonu" adı altında düzenlenen saldırıların ardından en büyük saldırı olduğunu belirten Başbakan Netanyahu, "Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile yaptığımız değerlendirmenin ardından Hamas'a karşı sert adımlar atmaya karar verdik." dedi.

Saldırıların boyutunu gerektiği şekilde artıracaklarını dile getiren Netanyahu, "Eğer Hamas mesajı bugün anlamazsa yarın anlayacaktır." ifadesini kullandı.

GERGİNLİK TIRMANIYOR

İsrail ordusu, Gazze'den sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine roket atıldığını ileri sürerek, bugün Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait olduğunu ileri sürdüğü 40'a yakın hedefi vurduğunu duyurmuştu.

Saldırılarda, Gazze şehir merkezi yakınındaki inşaat halindeki bir bina da vurulmuş, bombardımanda binanın yakınındaki Emir el-Nimra (15) ve Luey Kuheyl (16) adlı Filistinli çocuklar hayatını kaybetmiş, 25 Filistinli de yaralanmıştı. 

ROKET ATILDI İDDİASI

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, sabahtan bu yana Gazze'den İsrail tarafına 91 adet roket atıldığı iddia edilmişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de Gazze'den atıldığı ileri sürülen ve "Demir Kubbe" isimli hava savunma sistemi tarafından engellenemeyen bazı roketlerin sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine düşmesi nedeniyle 4 İsraillinin hafif şekilde yaralandığı öne sürülmüştü. 

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