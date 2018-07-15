Askeri şura ve Adli tıp yeniden yapılandırıldı

7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı. Bu kararlar beraber Devlet denetleme kurulu, MGK Genel Sekreterliği, Adli Tıp'ın yapıları yeniden şekillendirildi.

Yayımlanan kararnameler şöyle:

"Bakanlıklara Bağlı İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Yüksek Askeri Şûra’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi."

YÜKSEK ASKERİ ŞURA'DA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Devlet Denetleme Kurulu, MGK Genel Sekreterliği, Yüksek Askeri Şura ve Adli Tıp'ın yapıları yeniden şekillendirildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Yüksek Askeri Şura’nın yapısı yeniden düzenlendi.

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şura'yı toplayabilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura üyesi olacak.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na dönüştürüldü.

Avrupa Birliği Bakanlığı yerine Avrupa Birliği Başkanlığı kuruldu.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAKANLIĞA BAĞLANDI

Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanı'na bağlandı.

EPDK'DA ATAMA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığı'na Zekeriya Gökşenli, üyeliklerine İbrahim Tan ve Dr. Muhammed Mustafa İzgeç atandı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kuruldu