15 Temmuz 2018 Pazar29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:44Güneş 05:38Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:43Yatsı 22:28
    • 31°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 25°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 35°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 89.898 0.37
  • Altın: 193,922 -0.38
  • Dolar: 4,8448 0.23
  • Euro: 5,6556 0.16

Askeri şura ve Adli tıp yeniden yapılandırıldı

»
7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı. Bu kararlar beraber Devlet denetleme kurulu, MGK Genel Sekreterliği, Adli Tıp'ın yapıları yeniden şekillendirildi.
Askeri şura ve Adli tıp yeniden yapılandırıldı
Askeri şura ve Adli tıp yeniden yapılandırıldı Askeri şura ve Adli tıp yeniden yapılandırıldı Askeri şura ve Adli tıp yeniden yapılandırıldı

Yayımlanan kararnameler şöyle:

 "Bakanlıklara Bağlı İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Yüksek Askeri Şûra’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi."

YÜKSEK ASKERİ ŞURA'DA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER 

Devlet Denetleme Kurulu, MGK Genel Sekreterliği, Yüksek Askeri Şura ve Adli Tıp'ın yapıları yeniden şekillendirildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Yüksek Askeri Şura’nın yapısı yeniden düzenlendi.

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şura'yı toplayabilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura üyesi olacak.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na dönüştürüldü.

Avrupa Birliği Bakanlığı yerine Avrupa Birliği Başkanlığı kuruldu.

 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAKANLIĞA BAĞLANDI 

Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanı'na bağlandı.

EPDK'DA ATAMA 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığı'na Zekeriya Gökşenli, üyeliklerine İbrahim Tan ve Dr. Muhammed Mustafa İzgeç atandı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kuruldu

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Askeri şura ve Adli tıp yeniden yapılandırıldıAskeri şura ve Adli tıp yeniden yapılandırıldı7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı. Bu kararlar beraber Devlet denetleme kurulu, MGK Genel Sekreterliği, Adli Tıp'ın yapıları yeniden şekillendirildi.
6 üniversiteye rektör atandı6 üniversiteye rektör atandı6 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne Cumhurbaşkanlığı kararıyla Prof. Dr. Nuri Aydın atandı.
"Kokularını özlüyorum!""Kokularını özlüyorum!"Oğlunun hayallerini gerçekleştirmek için hukuk fakültesine giren Nihal Olçok, “Abdullah avukat olmayı çok istiyordu. Hukuk okumamda bunun etkisi var. Koskoca 2 yıl oldu ve ben en çok kokularını özlüyorum. dedi.
Sözün bittiği yerSözün bittiği yerBursa'da serinlemek için İznik Gölü'ne giren Fatma Salman ile Vildan Salçın'dan acı haber geldi. Ekipler, küçük kızların cesetlerine ulaştı.
Külliye'de kritik görüşme!Külliye'de kritik görüşme!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ile görüştü.
Şule Çet soruşturmasında flaş gelişme!Şule Çet soruşturmasında flaş gelişme!Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Şule Çet'in Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek ölmesine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında şüpheliler Çağatay A. ve Berk A. gözaltına alındı.
  • Başkan Erdoğan Vladimir Putin'le görüştü15 Temmuz 2018 Pazar 00:11
  • Rakamlarla 15 Temmuz kanlı darbe girişimi15 Temmuz 2018 Pazar 00:07
  • PKK'ya çok ağır darbe: Danimarka'da yakalandı!14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:55
  • Rusya zor durumda! Sıkıntı Su-57’yi vurdu14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:52
  • Türkiye'nin geldiğini gördü, topukladı!14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:20
  • Oktar Babuna'nın annesinden çarpıcı ifadeler14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:56
  • Yeni Havalimanı'nın tarifeli ilk uçuşu belli oldu!14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:48
  • "Talimat verdim, sorun yok"14 Temmuz 2018 Cumartesi 08:13
  • Kalın'dan kritik açıklama!14 Temmuz 2018 Cumartesi 08:12
  • Erdoğan'dan kritik NATO değerlendirmesi!14 Temmuz 2018 Cumartesi 08:08
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri