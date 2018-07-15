Kriz çözüldü! Türkiye'ye dönüyor

Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye gitmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan’ın bugün Türkiye’ye döneceği bildirildi.

Özkan'ın avukatlarından Ömer Hamayse AA muhabirine yaptığı açıklamada, şartlı tahliye ile tutuksuz yargılanmak üzere çarşamba günü serbest bırakılan müvekkilinin, yurt dışına çıkış yasağının kaldırıldığını ve pasaportunun iade edildiğini belirterek, Özkan'ın bu akşam saatlerinde İstanbul'a döneceğini söyledi.

Hamayse, Özkan ile ilgili İsrail mahkemelerinde açılan dosyanın kapanacağını ve ülkeden normal çıkış yapacağını vurgulayarak, daha fazla ayrıntı paylaşmadı.Türk vatandaşı Özkan, İsrail askeri mahkemesinin şartlı tahliye kararı sonrası tutuksuz yargılanmak üzere 11 Temmuz gecesi serbest bırakılmıştı.Özkan, tutulduğu İsrail'in kuzeyindeki Natanya kenti yakınlarında bulunan HaSharon Cezaevi'nden işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri eşliğinde ayrılmıştı.

Ofer Askeri Mahkemesi 10 Temmuz’da yapılan duruşmada, Özkan'ın şartlı tahliyesine itiraz eden askeri savcılığın talebini reddederek şartlı tahliye kararının uygulanmasına hükmetmişti.Özkan’ın avukatlarından Hamayse AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 bin yeni İsrail şekeli (yaklaşık 20 bin Türk lirası) kefalet, pasaportuna el konulması ve İsrail'deki ikamet mahalline en yakın polis noktasına haftada iki kez giderek imza atması şartıyla tutuksuz yargılanacak Özkan'ın esas davasının ise 29 Temmuz'da görüleceğini aktarmıştı.

İsrail savcılığı tarafından pazar günü hazırlanan iddianamede Özkan'a, "Hamas'a yardım ve çeşitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve 'düşman bir tarafın' gönderdiği parayı ülkeye sokmak" şeklinde 4 ayrı suçlama yöneltilmişti.Salim Askeri Mahkemesinde geçen pazartesi yapılan duruşmada İsrailli askeri yargıç, Ebru Özkan'ın tutuksuz yargılanmak üzere şartlı tahliyesine karar vermiş ancak askeri savcılık dün bu karara itiraz etmişti.Türk vatandaşı Özkan, 3 günlük Kudüs ziyaretinin sonunda 11 Haziran'da İstanbul'a dönüşü öncesinde Tel Aviv'deki havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.