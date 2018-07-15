Şehitler Köprüsü'nde tarihi mesajlar

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma töreni düzenlendi. Programda halka hitap Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde program düzenlenedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada vatandaşlara seslendi.



Erdoğan, "Pensilvanya’daki melunun büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik bu böyle biline" diyen Erdoğan, 'Son FETÖ'cü hain hesap verene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı. "Darbe dönemini bir daha açılmamak üzere kapattık" diyen Erdoğan, "Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça Türkiye’yi yolundan alıkoyacak hiçbir güç yoktur." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;



'HİÇBİR ZAFER ALTIN TEPSİDE SUNULMAZ'



15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.



Şüphesiz hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz.



'BU MİLLETİN FERDİ OLMAKTAN İFTİHAR EDİYORUM'



Bu zafer, milletimizin direnişi yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. Bu millet, FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermemiştir. Ben bu milletin bir ferdi olmakla iftihar ediyorum.



Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece Türk milleti cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, Kuvayı Milliye şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir. 15 Temmuz, Türk milletinin yeniden dirilişinin, şahlanışının, iradesine yönelik saldırılar karşısında tekrar kıyama kalkmasının adıdır.



'DARBE DEFTERİNİ AÇILMAMAK ÜZERE KAPATTIK'



15 Temmuz asla unutulmayacak ve unutturmayacağız, o bizim için bir tarihe kayıttır. 15 Temmuz ile demokrasimizin rüşdünü tüm dünyada ispat ettik. İnşallah ülkemizde artık darbe defterini bir daha açılmamak üzere kapattık.



'CUMHUR İTTİFAKI'NA DEVAM EDECEĞİZ'



17 Ağustos'ta Sayın Bahçeli ile başladığımız yürüyüşü Cumhur İttifakı ile devam ettirdik, aynı kararlılıkla da devam ettireceğiz.



'KARŞILARINDA BİZİ BULACAK'



Ne dedik? İnlerine gireceğiz dedik. Nereye giderlerse gitsinler bu milletin huzurunu kaçıranlar karşısında bizi bulacak. Ülke hudutlarımız içerisinde sabotajlara maruz kalmadan tüm terör örgütleriyle çok daha başarılı bir süreç yürüttük.



Bu milletin huzurunu kaçıranlar karşılarında bizleri bulacak, ordumuzu bulacak, polisimizi bulacak, güvenlik korucularımızı bulacak.



Pensilvanya'daki melunun takiye, hile, yalan dolanla büyük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik.



'TANKLARIN ARASINDAN SIVIŞANLARI UNUTMAYACAĞIZ'



Bu çevrede, tanklara alkış tutanları, darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışanları unutmuyorsak, Yeşilköy'de, havalimanında tankların arasından çıkıp Bakırköy Belediyesine sığınanları asla unutmuyoruz ve unutmayacağız.



Kimin nerede nasıl tavır takındığını da, kimin kimlerle iş tuttuğunu da gayet iyi biliyoruz. Umudunu FETÖ'cü cuntaya bağlayanların darbe girişimi başarısız olunca nasıl döndüklerini de kayda aldık.



'ONLARI ASLA UNUTMAYACAĞIZ'



Şehit edileceğini bildiği halde darbecilere meydan okuyan Ömer Halisdemirleri, 16 yaşında babasıyla beraber şehadete yürüyen Abdullah Tayyip Olçokları, Gölbaşı'nda bombaların hedefi olan 52 yiğit özel harekat polisimizi asla unutmayacağız



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BAŞKAN ERDOĞAN, ŞEHİTLER MAKAMI'NDA DUA ETTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Makamına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakkaştepe'de aracından inerek yürüyüşe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve torunları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler 15 Temmuz Şehitler Makamı'na geldi. Burada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua edildi.

Tören alanında, Cumhurbaşkanlığınca 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenler anısına hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyle Çocuk" şiirini okuduğu klip ekrana yansıtıldı.



ŞEHİTLERİN İSMİ OKUNDU

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının andından dev ekrana fotoğrafları yansıtılan şehitler isimleri okunurken, vatandaşlar "Burada" diye karşılık verdi. Bu sırada bazı kişilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.