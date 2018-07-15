20 yıl aradan sonra Fransa en büyük!

Moskova'da bulunan Luzhniki Stadı'nda oynanan maçta Fransa'nın gollerini 18. dakikada Mario Mandzukic(kendi kalesine), 38. dakikada Antoine Griezmann(penaltı), 59. dakikada Paul Pogba ve 65. dakikada Kylian Mbappe atarken Hırvatistan'ın sayılarını 28. dakikada Ivan Perisic ve 69. dakikada Mario Manzdukic kaydetti.
1998'de evinde düzenlenen Dünya Kupası'nı kazanan Fransa, 20 yıl sonra tarihinde ikinci kez kupaya uzandı. Hırvatistan ise ilk kez çıktığı finali kaybetti ve dünya ikincisi oldu.
Kupa tarihinde 1958'den sonra normal sürede 6 gol atılan ilk karşılaşma oldu.
1958'de İsveç'in ev sahipliği yaptığı şampiyonada Brezilya, İsveç'i 5-2 mağlup etmişti. 1966'da ise İngiltere, normal süresi 2-2 biten maçta Doğu Almanya'yı uzatmalarda bulduğu gollerle 4-2 yenmişti.
Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Dünya Kupası'nı oyuncu ve teknik direktör olarak kazanan 3. isim oldu.
Stat: Luzhniki
Hakemler: Nestor Pitana, Hernan Maidana, Juan Pablo Belatti (Arjantin)
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante (Dk. 55 Nzonzi), Mbappe, Griezmann, Matuidi (Dk. 73 Tolisso), Giroud (Dk. 81 Fekir)
Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Dk. 82 Pjaca), Rakitic, Brozovic, Rebic (Dk. 71 Kramaric), Modric, Perisic, Mandzukic
Goller: Dk. 18 Mandzukic (Kendi kalesine), Dk. 38 Griezmann (Penaltıdan), Dk. 59 Pogba, Dk. 65 Mbappe (Fransa), Dk. 28 Perisic, Dk. 69 Mandzukic (Hırvatistan)
Sarı kartlar: Dk. 27 Kante, Dk. 41 Hernandez (Fransa), Dk. 90+2 Vrsaljko (Hırvatistan)