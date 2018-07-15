16 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Çavuşoğlu net konuştu: Rahat vermeyeceğiz

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Çavuşoğlu net konuştu: Rahat vermeyeceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "FETÖ'cü teröristlere adaletin önüne çıkana kadar ne Türkiye'de ne de dünyanın başka bir yerinde rahat vereceğiz." dedi
Çavuşoğlu net konuştu: Rahat vermeyeceğiz Çavuşoğlu net konuştu: Rahat vermeyeceğiz Çavuşoğlu net konuştu: Rahat vermeyeceğiz

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " FETÖ'cü teröristlere adaletin önüne çıkana kadar ne Türkiye'de ne de dünyanın başka bir yerinde rahat vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın haberine göre, Bakan Çavuşoğlu resmi Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, "Bugün, FETÖ'nün darbe girişiminini yıl dönümünde, şehit düşenleri ve yaralananları büyük bir saygı ve şükranla anıyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, mesajında, "FETÖ'cü teröristlere adaletin önüne çıkana kadar ne Türkiye'de ne de dünyanın başka bir yerinde rahat vereceğiz." ifadesine yer verdi.

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