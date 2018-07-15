16 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Yıldırım ilk kez açıkladı: O gece talimat verdim

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Yıldırım ilk kez açıkladı: O gece talimat verdim
TÜRKSAT'taki 15 Temmuz töreninde konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Darbe ve vesayet defteri 16 Nisan halk oylamasıyla kapanmıştır" dedi. Yıldırım, TÜRKSAT'la ilgili bir bilgiyi de ilk kez paylaştı.
Yıldırım ilk kez açıkladı: O gece talimat verdim Yıldırım ilk kez açıkladı: O gece talimat verdim Yıldırım ilk kez açıkladı: O gece talimat verdim

 

Hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde şehitlerimizi anma törenleri  başladı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım TÜRKSATta düzenlenen törende 15 Temmuz gecesine ait bilinmeyen bir detayı açıkladı.Binali Yıldırım şöyle konuştu;

ALÇAKLAR BU KADARINI HESAP EDEMEDİLER

"Hain FETÖ terör örgütü 15 Temmuz günü ipini elinde bulunduranların telkiniyle ülkemizde büyük bir ihanet girişimini başlattı. Ülkemizin istiklal ve istikrarını gasp etmeye çalıştı. Bayrağımızı, demokrasimizi hainlere teslim etmeyen milletimiz şehirlere adeta sel olup aktı.Değerli kardeşlerim FETÖ alçak terör örgütünün öncelikli amaçları önceki darbe girişiminde olduğu gibi iletişim alt yapısını çökertmekti. Böylelikle vatandaş bilgi alamayacak ve darbeye karşı direniş sağlanamayacaktı. Bu amaçla FETÖ terör örgütü, tam da burada TÜRKSAT'ı hedef aldı. Amaçları Türkiye'deki bütün yayınları durdurmak. Ancak bilmedikleri hesap edemedikleri bir şey var sadece TÜRKSAT 1A ve 1B'ye hizmet eden sembolize anten var. Herhalde dediler ki al aşağı edersek işi bitirmiş oluruz. Halbuki alçaklar teknolojinin bu kadar geliştiğini hesap edemediler. Allah plan yapanların en hayırlısıdır.

İLK KEZ AÇIKLADI

O günkü genel müdüre dedim ki eğer buraya bir şekilde saldırı olursa biz bu yayınların devam etmesini nasıl sağlarız? Bir tedbiriniz var mı? O zaman yok dediler, o halde derhal bir tedbir alacaksınız dedim. Sistem herhangi bir aksaklık olmadan çalışmalıdır. Darbecilerin genel uygulamasıdır.O gecenin kahramanları arasında yazılı ve görsel medyanın sosyal medyanın katkılarını da gözardı edemeyiz. Havadan buraları taramak suretiyle bombalar atmak suretiyle burayı etkisiz hale getirmeye çalıştılar. TÜRKSAT'ta çalışan arkadaşlarımızın akıllı tutumları sayesinde bu emellerine ulaşamadılar. Burada TÜRKSAT'ta çalışan 2 değerli arkadaşımızı kaybettik.  Görevi başından ayrılmayarak vatanı uğrunda canını veren bu kardeşlerimize ayrıca bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Vatan savunmasında teröre karşı mücadele eden şehitlerimize de Allah rahmet eylesin.

TÜRKSAT YEDEK SİSTEMİ DEVREYE SOKUP TRT'Yİ YAYINDAN ÇIKARDI

Bu darbenin bastıırlmasının en önemli faktörlerinden biri de az önce de söylediğim gibi milletin iletişim kanallarının ortadan kaldırılamaması. Biliyorsunuz FETÖ'cüler diğer bir adres olarak TRT'yi seçtiler. Korsan duyurularını yapmaya başladılar. Ancak TÜRKSAT o esnada yedek sistemi devreye sokarak TRT'yi yayından çıkardı. Böylece darbecilerin emelleri kursağında kaldı. Bütün gece kanallar yayına devam etti, vatandaşlarımız sağlıklı bilgi alma imkanına kavuştu.

16 NİSAN HALK OYLAMASIYLA KAPANMIŞTIR

Değerli kardeşlerim darbe ve vesayet defteri 16 Nisan halk oylamasıyla kapanmıştır. Cumhuriyet tarihinden beri devam eden parlamenter sistem, vesayeti çift başlılığı önleyememiş, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu sistemin değiştirilmesi yönündeki irade çok daha belirgin hale gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle artık tek ve yegane vesayet sahibi aziz milletimiz olmuştur. Şimdi artık Türkiye'de şahlanma zamanıdır. Bundan sonraki dönemde de Türkiye'nin istikbali aydınlık olacaktır. "

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