16 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:45Güneş 05:38Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:42Yatsı 22:27
    • 27°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 89.898 0.37
  • Altın: 193,587 -0.17
  • Dolar: 4,8448 0.23
  • Euro: 5,6556 0.16

Bodrum’daki yangın kontrol altına alındı

»
Bodrum’daki yangın kontrol altına alındı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Tatil sitelerine sıçrayan alevler güçlükle söndürüldü. Bodrum’da 23 hektarlık alan kül oldu.
Bodrum’daki yangın kontrol altına alındı Bodrum’daki yangın kontrol altına alındı Bodrum’daki yangın kontrol altına alındı

 

Ortakent Mahallesi'ndeki Kargı Koyu mevkiinde, otluk alanda başlayan ve evlerin dibine kadar yaklaşan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. 23 hektarlık alan yandığı yangında bölgede ikamet eden vatandaşlar büyük korku yaşadı. 

Kargı Koyu yamaçlarında öğlen, otluk ve makilik alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yerleşim bölgelerine ve tatil sitelerine doğru ilerleyen yangına Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliği ekipleri müdahale etti. 

Yüz güvercin telef oldu 
 
Bölgede ikamet eden vatandaşlar yangın nedeniyle büyük korku yaşadı. Bazı sitelerdeki vatandaşların ise yangının büyümesi üzerine siteyi araçları ile terk ettiği görüldü. Yangının içinde kalan büyükbaş hayvanlar panikle oradan oraya koştu. Güvercinlerin içerisinde bulunduğu bir kümeste tamamen küle döndü. Yüz tane güvercin ise alevlerle birlikte kül oldu. Güvercinlerin sahibi Necati Güneş çöplükten yangının başladığını belirterek “Rüzgarın etkisi ile yayılan yangın benim kuş kümesime kadar geldi. Kümeste yüz adet güvercinim vardı. 15 dakika içerisinde saran alevler neticesinde hepsi telef oldu yandı. Kurtarmaya fırsatım olmadı alevlerin içerisinde kaldım saçlarım yandı. Yamaçtan kendimi aşağıya atarak canımı zor kurtardım.” dedi. 
 
Tatilciler tatili bırakıp yangına koştu 
 
Denize yakın bir bölgede çıkan yangını gören tatilciler ellerine bahçe hortumları, kürekleri ve kovaları alarak yangına müdahale etti. AKUT ve Muğla 911 ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Bazı site sakinleri de itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına destek verdi. 
 
Yangının daha fazla büyümesi üzerine havadan 2 helikopter ve bir uçak da söndürme çalışmalarına katıldı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu yangın 4 saat içerisinde kontrol altına alındı. Ekipler bölgede bir süre daha soğutma çalışması yaptı. 
 
Bazı evlerin yanındaki depoların zarar gördüğü yangında 23 hektarlık alan kül oldu. Orman ve İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması başlattı. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ortalık bir anda karıştı! Pompalı tüfekle...Ortalık bir anda karıştı! Pompalı tüfekle...Konya'da, oto yıkamacıda, iki grup arasında sıra yüzünden başlayan tartışma, yolun karşısında tekel bayisinde taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Elindeki pompalı tüfekle polislerin üzerine doğru yürüyen kişi, çağrılar üzerine teslim oldu
Bodrum’daki yangın kontrol altına alındıBodrum’daki yangın kontrol altına alındıMuğla’nın Bodrum ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Tatil sitelerine sıçrayan alevler güçlükle söndürüldü. Bodrum’da 23 hektarlık alan kül oldu.
Yıldırım ilk kez açıkladı: O gece talimat verdimYıldırım ilk kez açıkladı: O gece talimat verdimTÜRKSAT'taki 15 Temmuz töreninde konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Darbe ve vesayet defteri 16 Nisan halk oylamasıyla kapanmıştır" dedi. Yıldırım, TÜRKSAT'la ilgili bir bilgiyi de ilk kez paylaştı.
İsrail’in katlettiği çocuklara vedaİsrail’in katlettiği çocuklara vedaİsrail'in Gazze kent merkezine düzenlediği hava saldırısında şehit olan iki çocuğun cenaze törenine binlerce kişi katıldı.
Çavuşoğlu net konuştu: Rahat vermeyeceğizÇavuşoğlu net konuştu: Rahat vermeyeceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "FETÖ'cü teröristlere adaletin önüne çıkana kadar ne Türkiye'de ne de dünyanın başka bir yerinde rahat vereceğiz." dedi
Oktar soruşturmasında yeni gelişme!Oktar soruşturmasında yeni gelişme!Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 186’ya çıktı. Bu arada, sosyal medya üzerinden şüpheliler lehinde propaganda yapan ve destek gösterilerinde bulunanlarla ilgili de işlem başlatıldığı bildirildi.
  • PKK'lıların korkuları telsize yansıdı: Ölüyoruz!15 Temmuz 2018 Pazar 23:02
  • Pensilvanya semalarında ilginç görüntü15 Temmuz 2018 Pazar 22:57
  • Şehitler Köprüsü'nde tarihi mesajlar15 Temmuz 2018 Pazar 22:53
  • Kriz çözüldü! Türkiye'ye dönüyor15 Temmuz 2018 Pazar 18:21
  • Erdoğan üstüne basa basa söyledi: Millet bıktı...15 Temmuz 2018 Pazar 15:42
  • Devlet Denetleme Kurulu'na çok kritik görevler15 Temmuz 2018 Pazar 14:05
  • Askeri şura ve Adli tıp yeniden yapılandırıldı15 Temmuz 2018 Pazar 10:23
  • 6 üniversiteye rektör atandı15 Temmuz 2018 Pazar 10:18
  • "Kokularını özlüyorum!"15 Temmuz 2018 Pazar 10:15
  • Sözün bittiği yer15 Temmuz 2018 Pazar 00:17
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri