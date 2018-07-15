Bodrum’daki yangın kontrol altına alındı

Ortakent Mahallesi'ndeki Kargı Koyu mevkiinde, otluk alanda başlayan ve evlerin dibine kadar yaklaşan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. 23 hektarlık alan yandığı yangında bölgede ikamet eden vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Kargı Koyu yamaçlarında öğlen, otluk ve makilik alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yerleşim bölgelerine ve tatil sitelerine doğru ilerleyen yangına Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliği ekipleri müdahale etti.

Yüz güvercin telef oldu



Bölgede ikamet eden vatandaşlar yangın nedeniyle büyük korku yaşadı. Bazı sitelerdeki vatandaşların ise yangının büyümesi üzerine siteyi araçları ile terk ettiği görüldü. Yangının içinde kalan büyükbaş hayvanlar panikle oradan oraya koştu. Güvercinlerin içerisinde bulunduğu bir kümeste tamamen küle döndü. Yüz tane güvercin ise alevlerle birlikte kül oldu. Güvercinlerin sahibi Necati Güneş çöplükten yangının başladığını belirterek “Rüzgarın etkisi ile yayılan yangın benim kuş kümesime kadar geldi. Kümeste yüz adet güvercinim vardı. 15 dakika içerisinde saran alevler neticesinde hepsi telef oldu yandı. Kurtarmaya fırsatım olmadı alevlerin içerisinde kaldım saçlarım yandı. Yamaçtan kendimi aşağıya atarak canımı zor kurtardım.” dedi.



Tatilciler tatili bırakıp yangına koştu



Denize yakın bir bölgede çıkan yangını gören tatilciler ellerine bahçe hortumları, kürekleri ve kovaları alarak yangına müdahale etti. AKUT ve Muğla 911 ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Bazı site sakinleri de itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına destek verdi.



Yangının daha fazla büyümesi üzerine havadan 2 helikopter ve bir uçak da söndürme çalışmalarına katıldı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu yangın 4 saat içerisinde kontrol altına alındı. Ekipler bölgede bir süre daha soğutma çalışması yaptı.



Bazı evlerin yanındaki depoların zarar gördüğü yangında 23 hektarlık alan kül oldu. Orman ve İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması başlattı.