16 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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BAE'li emirin oğlu Katar'a sığındı

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BAE'li emirin oğlu Katar'a sığındı
Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan 7 emirlikten biri olan Fuceyre Emiri'nin oğlu Raşid bin Hamad eş-Şarki'nin 'öldürülme korkusuyla' Katar'a sığındığı ortaya çıktı. Kraliyet ailesine tepkiler gösteren eş-Şarki'nin eleştirileri 47 yıllık ülke tarihinde
BAE'li emirin oğlu Katar'a sığındı BAE'li emirin oğlu Katar'a sığındı BAE'li emirin oğlu Katar'a sığındı

 

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 7 emirlikten biri olan Fuceyre Emiri Şeyh Hamad bin Muhammed Al Sharki'nin oğlunun 16 Mayıs'ta Katar'a sığındığı öğrenildi.

Katarlı yetkililere hayatının tehlikede olduğunu belirten 31 yaşındaki Raşid bin Hamad eş-Şarki'nin son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı sert dille eleştirdiği belirtiliyor.

Eş-Şarki'nin kraliyet ailesine yönelik eleştiri 47 yıllık ülke tarihinde bir ilk olarak görülüyor.

Washington'daki BAE Büyükelçiliği temsilcileri 'sığınma' tartışmalarına ilişkin açıklama yapmayı reddetti. Katarlı yetkililer ise eş-Şarki'nin Doha'ya sığındığını doğruladı.

BAE 7 EMİRLİKTEN KURULDU

BAE, İngilizlerin 1971 yılında Basra’dan çekilmesinin ardından yedi emirliğin bir araya gelmesiyle kurulmuştu. Her emirlik kendi emirleri tarafından yönetiliyor. Devlet yönetimi, aynı zamanda Abu Dabi Emiri olan Şeyh Halife bin Zayid el Nahyan ve ailesinin elinde bulunuyor.

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