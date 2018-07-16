16 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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6 ayrı ülkede şikayet yağdı

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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yurtdışından yapılan şikâyetlere 45 başvuru daha eklendi. Örgüte ilişkin 2 bin sayfa da fezleke hazırlandı
6 ayrı ülkede şikayet yağdı
6 ayrı ülkede şikayet yağdı 6 ayrı ülkede şikayet yağdı 6 ayrı ülkede şikayet yağdı

Adnan Oktar suç örgütü için 2 bin sayfalık polis fezlekesi hazırlandı. 6 ülkede yapılanan örgütle ilgili ihbar ve şikâyetlere 45'i daha eklendi. Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Hollanda, Katar ve Kazakistan'da konsolosluklara giden mağdurlar Oktar ve örgütle ilgili şikâyet başvurusu yaptı. Azerbaycan'da bir soruşturma başlatıldı. Cinsel istismara uğrayan 18 yaşından küçük çocuk mağdurların sayısı ise 17'ye yükseldi. Gözaltı kararı verilen şüpheli sayısı ise 235'ten 255'e çıktı.

OĞULLARIM BEYNİ YIKANDI
Ticari ve psikolojik olarak çökertilen 12 aile daha İstanbul Polisi'ne başvurdu. 52 yaşındaki E.C., "İki oğlumu kontrolüne aldılar ve beyinlerini yıkadılar. Ellerinde ne var ne yok kaybettiler. Aile olarak yıkıcı bir süreçten geçtik ve bizlere çok büyük psikolojik bir travma yaşattılar. Bu örgüte dur diyenlerden Allah razı olsun" dedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çok sayıda teşekkür mesajı iletildi.

YENİ BİR SES KAYDI DAHA
Örgütü içerisindeki cinsel istismarı ortaya koyan ve 11 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik bir ses kaydı daha soruşturma dosyasına eklendi. Ayrıca dosyanın kadın şüphelileri arasında yer alan ve Adnan Oktar'ın "Kedicikler Grubu" içerisinde yer aldığı da iddia edilen şüpheli Aylin A.'nın da Mali Polis tarafından arandığı belirtildi. Örgütten ayılan kişilere karalama kampanyaları düzenleyen örgüt üyelerinin, fotoğraflarını montajlayarak ve karalama kampanyası yürüterek itibar suikastı yaptığı kişiler de şikâyetçi olarak mağdur listesinde yer aldı.

Sabah

 

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