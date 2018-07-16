16 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Fitne, merkezinde protesto edildi

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Fitne, merkezinde protesto edildi
On binlerce AGD’li, 15 Temmuz’un yıldönümünde İslam coğrafyasında fitnenin merkezi haline gelen İncirlik Üssü’nü protesto etti…
Fitne, merkezinde protesto edildi Fitne, merkezinde protesto edildi Fitne, merkezinde protesto edildi

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçti.

Darbe girişiminin yıldönümünde Anadolu Gençlik Derneği üyeleri emperyalist işbirlikçi terör şebekelerinin hamisi olan NATO’nun merkezlerinden Adana’daki İncirlik Üssü’ne yürüyerek, yaşananları protesto etti.

“BİZ BURADAYIZ” DEDİLER

AGD Adana şubesi öncülüğünde Adana Asri Mezarlığı’nda toplanan kalabalık “Bağdat’ı da, Şam’ı da, Ankara’yı da bombalayan uçakların merkez üssü İncirlik’tir” sloganıyla İncirlik Askeri Üssü’ne doğru yürüyüşe geçti. Yapılan yürüyüşe on binlerce vatandaş katılarak darbecilere ve darbe koruyucularına “Biz buradayız” mesajı verdi.

İNCİRLİK KAPATILANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Üssün önüne gelen gruba seslenen AGD/MGV Genel Başkanı Salih Turhan, 15 Temmuz günü inancı ve feraseti ile emperyalist kalkışmanın önüne dikilip oyunları boşa çıkaran tüm şehitleri rahmet ile andı. İşgal ve fitne üssü olan İncirlik kapatılana kadar mücadelelerinin devam edeceğini kaydeden Turhan, FETÖ’nün 15 Temmuz’un kuklası olduğunu belirterek şunları söyledi: “O hain kalkışmanın asıl planlayıcısı ABD’dir. Uygulama üssü ise bugün önünde bulunduğumuz İncirlik’tir.”

ABD’DEN, AB’DEN BİZE DOST OLMAZ

Darbe girişimini gerçekleştiren başta FETÖ elebaşı olmak üzere üst düzey isimlerinin ABD ve Avrupa’da ellerini kollarını sallayarak gezdiklerini hatırlatan Turhan, “Bu durum şunu gözler önüne seriyor. ABD’den, Avrupa’dan veya bunlar ile beraber olan ülkelerden bize dost olmaz. Bize dost ancak ve ancak Müslüman ülkelerdir. Barış ve huzur da ancak Müslüman kardeşlerimiz ile kuracağımız İslam Birliği ile gelir.” ifadelerini kullandı.

İNCİRLİK TERÖRÜN ŞAHDAMARIDIR

Değerlerimize, ülkemize, özgürlüğümüze karşı yapılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde yine İncirlik’te bir araya geldiklerini ifade eden AGD Adana Şube Başkanı Abdülaziz Kıranşal, “Biz biliyoruz ki Bağdat’ı da, Şam’ı da, 15 Temmuz gecesi Ankara’yı da bombalayan uçakların merkez üssü İncirlik’tir. Biz biliyoruz ki dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın, İslam’a ve Müslümanlara karşı yapılan her türlü planın arkasında ABD vardır, İsrail vardır. Bunların merkez üssü ise yine İncirlik’tir. Ülkemizde ve sınırımızdaki terörün de şahdamarı İncirlik’tir.” dedi.

İNCİRLİK KAPATILIRSA ABD VE İSRAİL KAN KAYBEDER

İncirlik’in kapatılması ile ABD ve İsrail’in bu bölgede kan kaybedip yok olacağına dikkat çeken Kıranşal, “Burada inanmış bir avuç topluluk orada bizi içeride dudakları korkudan uçuklayan Amerikalılara sesleniyorum. Bizler imanımız gereği ABD ile her türlü stratejik ortaklığı reddediyoruz. Siyonist İsrail devletiyle dost ve ortak olmayı reddediyoruz. Bizler topraklarımızdaki İncirlik üslerinin, NATO üslerinin derhal kapatılmasını talep ediyoruz. Allah’ın izni ile inanıyoruz ki bu fitne yuvası İncirlik Üssü ve tüm NATO üsleri kapatılacak.” diye konuştu.

 

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