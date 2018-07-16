16 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşçı da yakalandı

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Gözaltına alınan Adnan Oktar'ın kediciklerinden olan hakkında medyada firar ettiği haberleri çıkan Tülay Kumaşcı'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.
Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşçı da yakalandı
Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşçı da yakalandı Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşçı da yakalandı Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşçı da yakalandı

Gözaltına alınan Adnan Oktar'ın kediciklerinden olan hakkında medyada firar ettiği haberleri çıkan Tülay Kumaşcı'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik sürdürülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, polisin yaptığı operasyonda kaçtığı iddia edilen Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşcı'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyonun hedefinde 106’sı kadın 235 kişi bulunuyor.

Yapılan operasyonlarda şuana kadar 185 kişi yakalandı. Oktar grubunun önemli isimlerinden Tarkan Yavaş ise polis tarafından aranıyor.

 

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