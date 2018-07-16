16 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:45Güneş 05:38Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:42Yatsı 22:27
    • 32°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 21°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 37°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 90.860 1.07
  • Altın: 193,612 -0.16
  • Dolar: 4,8381 -0.14
  • Euro: 5,6582 0.05

Dışişleri'nden 'Münbiç' açıklaması: Haber abartılı

»
Reuters terör örgütü YPG mensuplarının Suriye'nin Menbiç kasabasından tamamen çekildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise " haber abartılı, Münbiç'te süreç devam ediyor" açıklaması geldi!
Dışişleri'nden 'Münbiç' açıklaması: Haber abartılı
Dışişleri'nden 'Münbiç' açıklaması: Haber abartılı Dışişleri'nden 'Münbiç' açıklaması: Haber abartılı Dışişleri'nden 'Münbiç' açıklaması: Haber abartılı

Reuters haber ajansı, bu sabah geçtiği son dakika haber ile terör örgütü YPG mensuplarının Suriye'nin Menbiç kasabasından tamamen çekildiğini duyurmuş ve "Bu gelişme, Türkiye'nin uzun süredir gerçekleşmesini istediği bir koşul" yorumunda bulunmuştu.

DIŞİŞLERİ YALANLADI: SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Dışişleri'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "PYD/YPG’nin Münbiç’ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı buluyoruz. Süreç halen devam ediyor. Devriye güzergahı üzerindeki kontrol noktalarından çekilme sürüyor. Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Münbiçten bu aşamada PYD/ YPG’nin tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır."denildi.

GEÇEN AY ANLAŞMAYA VARILMIŞTI

Türkiye ve ABD aylar süren uzlaşmazlıktan sonra geçen ay Menbiç konusunda bir anlaşmaya varılmıştı. Buna göre terör örgütü YPG Menbiç'ten çekilecek, Türk ve Amerikan askerleri kasabada ve çevresinde güvenliği birlikte tesis edeceklerdi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Görevi devrettiGörevi devrettiGenelkurmay 2. Başkanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleşti.
Dışişleri'nden 'Münbiç' açıklaması: Haber abartılıDışişleri'nden 'Münbiç' açıklaması: Haber abartılıReuters terör örgütü YPG mensuplarının Suriye'nin Menbiç kasabasından tamamen çekildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise " haber abartılı, Münbiç'te süreç devam ediyor" açıklaması geldi!
Kadınlar erkekler için 'cinsel eğitim eşyası'ymışKadınlar erkekler için 'cinsel eğitim eşyası'ymışOktar hakkında daha önceki soruşturmaya dair hazırlanan polis raporunda örgüte dair önemli tespit ve değerlendirmeler var. Rapora göre genç kızlar örgütün erkek üyelerinin 'cinsel eğitim eşyası' gibi kullanılıyordu.
Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşçı da yakalandıAdnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşçı da yakalandıGözaltına alınan Adnan Oktar'ın kediciklerinden olan hakkında medyada firar ettiği haberleri çıkan Tülay Kumaşcı'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.
Fitne, merkezinde protesto edildiFitne, merkezinde protesto edildiOn binlerce AGD’li, 15 Temmuz’un yıldönümünde İslam coğrafyasında fitnenin merkezi haline gelen İncirlik Üssü’nü protesto etti…
Cemaat namazdayken ağaç katliamıCemaat namazdayken ağaç katliamıSakarya'da bir cami bahçesindeki 31 çam ağacının 4 kişi tarafından kesilerek götürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
  • Ortalık bir anda karıştı! Pompalı tüfekle...15 Temmuz 2018 Pazar 23:10
  • Bodrum’daki yangın kontrol altına alındı15 Temmuz 2018 Pazar 23:09
  • Yıldırım ilk kez açıkladı: O gece talimat verdim15 Temmuz 2018 Pazar 23:09
  • İsrail’in katlettiği çocuklara veda15 Temmuz 2018 Pazar 23:07
  • Çavuşoğlu net konuştu: Rahat vermeyeceğiz15 Temmuz 2018 Pazar 23:06
  • Oktar soruşturmasında yeni gelişme!15 Temmuz 2018 Pazar 23:05
  • PKK'lıların korkuları telsize yansıdı: Ölüyoruz!15 Temmuz 2018 Pazar 23:02
  • Pensilvanya semalarında ilginç görüntü15 Temmuz 2018 Pazar 22:57
  • Şehitler Köprüsü'nde tarihi mesajlar15 Temmuz 2018 Pazar 22:53
  • Kriz çözüldü! Türkiye'ye dönüyor15 Temmuz 2018 Pazar 18:21
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri