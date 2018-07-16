Dışişleri'nden 'Münbiç' açıklaması: Haber abartılı

Reuters terör örgütü YPG mensuplarının Suriye'nin Menbiç kasabasından tamamen çekildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise " haber abartılı, Münbiç'te süreç devam ediyor" açıklaması geldi!

Reuters haber ajansı, bu sabah geçtiği son dakika haber ile terör örgütü YPG mensuplarının Suriye'nin Menbiç kasabasından tamamen çekildiğini duyurmuş ve "Bu gelişme, Türkiye'nin uzun süredir gerçekleşmesini istediği bir koşul" yorumunda bulunmuştu.

DIŞİŞLERİ YALANLADI: SÜREÇ DEVAM EDİYOR



Dışişleri'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "PYD/YPG’nin Münbiç’ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı buluyoruz. Süreç halen devam ediyor. Devriye güzergahı üzerindeki kontrol noktalarından çekilme sürüyor. Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Münbiçten bu aşamada PYD/ YPG’nin tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır."denildi.



GEÇEN AY ANLAŞMAYA VARILMIŞTI



Türkiye ve ABD aylar süren uzlaşmazlıktan sonra geçen ay Menbiç konusunda bir anlaşmaya varılmıştı. Buna göre terör örgütü YPG Menbiç'ten çekilecek, Türk ve Amerikan askerleri kasabada ve çevresinde güvenliği birlikte tesis edeceklerdi.