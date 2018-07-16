Kritik görüşme öncesi çok sert açıklama!

Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapacakları zirve görüşmesinden önce konuşan Dmitry Peskov, iki liderin Suriye konusunda yapacakları görüşmenin, ABD'nin İran konusundaki tavrı nedeniyle zor geçeceğini söyledi.
Rus RIA ajansının haberine göre Peskov, Helsinki görüşmesinin ABD-Rus arasında süren krizin hafiflemesi için bir adım olabileceği umudunu belirtti.
Peskov, NATO savunma bütçesinde yapılacak bir artışın, Rusya'nın da hazır olma durumuna geçmesini gerektireceğini söyledi.