16 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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MİT TIR'ları davasında yeni gelişme: Beraat etti!

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MİT TIR'larıyla ilgili davada dosyası ayrılan Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül, "Devletin güvenliği gereği gizli kalması gereken belgeleri temin etmek ve siyasi ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçlamalarından beraat etti.
MİT TIR'ları davasında yeni gelişme: Beraat etti!
MİT TIR'ları davasında yeni gelişme: Beraat etti! MİT TIR'ları davasında yeni gelişme: Beraat etti! MİT TIR'ları davasında yeni gelişme: Beraat etti!


İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki kapalı duruşmaya, tutuksuz sanık Erdem Gül ve tarafların avukatları katıldı. Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Erdem Gül'ün üzerine atılı "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçunu işlediğinin sabit olmadığı kanaatine vararak, Gül'ün beraatine hükmetti.

Heyet, sanık Gül'ün "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan da beraatini kararlaştırdı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" ve ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından tutuklanmıştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT'e ait yardım tırlarının durdurulması olayına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet gazetesinde yer verdikleri gerekçesiyle yargılanan Dündar ve Gül hakkındaki kararı, 6 Mayıs 2016'da açıklamıştı. Mahkeme, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan Dündar'ı 5 yıl 10 ay, Gül'ü ise 5 yıl hapisle cezalandırmıştı.

 

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