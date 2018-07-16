16 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:45Güneş 05:38Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:42Yatsı 22:27
    • 34°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 26°C Ağrı
    • 31°C Amasya
    • 31°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 35°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 89.389 -0.57
  • Altın: 193,864 -0.03
  • Dolar: 4,8547 0.20
  • Euro: 5,6867 0.55

Kritik görüşme!

»
Kritik görüşme!
Başkan Erdoğan ile ABD Lideri Donald Trump bir telefon konuşması gerçekleştirdi. İkilinin görüşmede Suriye konusunu konuştukları öğrenildi. Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki adli konulara da değinildi.
Kritik görüşme! Kritik görüşme! Kritik görüşme!

 

Dünyanın gözü  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Helsinki'de gerçekleştireceği kritik zirvedeyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.Görüşmede, Brüksel’deki NATO zirvesinde ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider Suriye’deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmuşlardır. 

MÜNBİÇ'TE ORTAK YOL HARİTASI

Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Vladimir Putin’in Helsinki’de yapacakları görüşmenin önemine işaretle, başarı dileklerini ifade etmişlerdir. Görüşmede, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının, Suriye meselesinin çözümü için işbirliğine önemli bir katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.

ADLİ KONULARA DA DEĞİNİLDİ

Türkiye-ABD arasındaki adli konulara da değinilen telefon görüşmesinde, Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, ikili işbirliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit etmişlerdir."

ERDOĞAN BRÜKSEL DÖNÜŞÜ AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aralarında Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Erdoğan'ın da olduğu gazetecilere konuya ilişkin "Pazartesi günü Trump ve Putin, Helsinki de bir araya gelecekler. Bana göre bu zirve çok çok önemli. Bakalım bu zirvede hangi konularda mutabakat olacak, hangi konularda ayrı düşecekler, bunu izleyip göreceğiz. Bu arada bizim de Cumartesi için Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi yapmayı planlıyoruz, bununla ilgili de bu görüşmede bir dar kapsamlı Türkiye’de bir araya gelmeyi teklif edeceğim. Bölge sorunlarını ele alacağımız bir görüşme olacak. Helsinki’den sonra böyle bir şeyi kabul ederse bizim için iyi olur. Belki bir veya iki ülkeyi daha davet edip bir organizasyonu gerçekleştirelim istiyorum. Bununla birlikte bölgedeki durumu daha stabil hale getirmiş oluruz diye düşünüyorum. Bunları telefon görüşmemizde ele alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Suriyeli taciz şüphelisinin 'hacıyım' savunmasıSuriyeli taciz şüphelisinin 'hacıyım' savunmasıAntalya'da sokakta yürürken bir kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli A.M "Ben teşhirci değilim, hacıyım." diye kendini savundu.
Ünlü gömlekçi gözaltına aldındı!Ünlü gömlekçi gözaltına aldındı!Adnan Oktar Grubu'na yönelik geçen hafta başlatılan soruşturmada, tekstil sektörünün önemli firmalarından biri olan İstanbul Gömlekleri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Alp Ünlü de gözaltında alındı.
Kritik görüşme!Kritik görüşme!Başkan Erdoğan ile ABD Lideri Donald Trump bir telefon konuşması gerçekleştirdi. İkilinin görüşmede Suriye konusunu konuştukları öğrenildi. Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki adli konulara da değinildi.
Hastanedeki skandal iddia ile ilgili flaş gelişme!Hastanedeki skandal iddia ile ilgili flaş gelişme!Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çoğunluğu Suriye uyruklu küçük çocukların hamile olduğu halde sağlık görevlilerince adli makamlara bildirilmediği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.
Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 yeni üye!Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 yeni üye!HSK tarafından 696 sayılı KHK uyarınca Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 yeni üye seçildi.
MİT TIR'ları davasında yeni gelişme: Beraat etti!MİT TIR'ları davasında yeni gelişme: Beraat etti!MİT TIR'larıyla ilgili davada dosyası ayrılan Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül, "Devletin güvenliği gereği gizli kalması gereken belgeleri temin etmek ve siyasi ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçlamalarından beraat etti.
  • Görevi devretti16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:15
  • Dışişleri'nden 'Münbiç' açıklaması: Haber abartılı16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:04
  • Kadınlar erkekler için 'cinsel eğitim eşyası'ymış16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:13
  • Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşçı da yakalandı16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:34
  • Fitne, merkezinde protesto edildi16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:56
  • Cemaat namazdayken ağaç katliamı16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:23
  • Ortalık bir anda karıştı! Pompalı tüfekle...15 Temmuz 2018 Pazar 23:10
  • Bodrum’daki yangın kontrol altına alındı15 Temmuz 2018 Pazar 23:09
  • Yıldırım ilk kez açıkladı: O gece talimat verdim15 Temmuz 2018 Pazar 23:09
  • İsrail’in katlettiği çocuklara veda15 Temmuz 2018 Pazar 23:07
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri